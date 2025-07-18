巴士迷為影相企馬路　的士司機不滿狂鬧　網民：成排喺馬路都見過

拍攝巴士也需注意安全及避免妨礙到駕駛者。網上流傳影片，有「巴士迷」站在馬路邊拍攝巴士，阻礙到1輛的士駛過，的士司機不滿與「巴士迷」爭執，影片引來網民批評「好多𡃁仔企喺馬路影巴士，愚蠢行為」、「1個咪少囉，成排喺路中心影巴士都見過」、「你同佢咁勞氣做乜呀，盞激親自己，啲細路冇性㗎」。



網上流傳影片，有「巴士迷」站在馬路邊拍攝巴士，阻礙到1輛的士駛過，的士司機不滿與「巴士迷」爭執。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

有網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享1段44秒影片，見到有名穿白衣年輕男「巴士迷」叉着腰站在馬路邊，與停在路中心的的士司機爭執，當時的士載有乘客，對面馬路則有1輛往屯門的50R城巴停靠路邊。

巴士迷為拍攝巴士站出馬路

的士司機斥責「巴士迷」，「挨X住部車，你仲喺度嗶哩吧啦，X你老X」，「巴士迷」反駁「我又唔係撞到你」，司機不滿打開車門站起來理論，「你唔係撞唔撞到我，X你老X，你嗌差佬過嚟呀」。

司機不滿打開車門站起來理論，「你唔係撞唔撞到我，X你老X，你嗌差佬過嚟呀」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

司機之後又坐回車內，批評道「呀你個細佬仔，企喺馬路邊影相，叫你行開，你就喺度XX我」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

的士司機更揚言「X你老X呀，你信唔信我打你」。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

的士司機不滿狂鬧：叫你行開，你就喺度XX我

司機之後又坐回車內，批評道「呀你個細佬仔，企喺馬路邊影相，叫你行開，你就喺度XX我」，更揚言「X你老X呀，你信唔信我打你」，鏡頭後傳來多名男子的一陣恥笑聲，隨後影片就完結。