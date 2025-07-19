搭輕鐵追巴士！天水圍居民1原因成功追車　網民：冇停紅燈先有機

「為咗追巴士，可以去到幾盡？」有天水圍居民於網上發文分享搭輕鐵追巴士經歷，表示約了朋友要趕時間，卻不幸目送往上水的276A線九巴離開，他靈機一觸立即去乘搭705綫輕鐵追車，基於巴士及輕鐵行車路線不同，他最後竟成功在天耀追回巴士及上車。



有天水圍居民於網上發文分享自己製作的動圖，講述搭輕鐵追巴士的經歷。（Threads影片截圖）

該天水圍居民於Threads發文表示，「住咗10幾年嘅天水圍人，我已經學識用輕鐵追巴士了。見到276A喺我面前離開，於是坐（輕鐵）705追車，喺天耀成功追返架276A並上到車！多得架705輕鐵喺樂湖直行，而276A要先兜去運動場嗰邊」。他更製作動圖讓網民更易理解追巴士過程。

天水圍居民搭輕鐵成功追巴士

帖文引來不少網民留言，有人笑言「樓主：司機（輕鐵車長），同我追住前面架巴士」。有人則指出樓主雖追到巴士，但要付兩次車資並不划算，「但係要畀輕鐵錢」，樓主就回覆說「同friend約時間遲咗起身，趕時間冇計啦」。

樓主表示約了朋友要趕時間，卻不幸目送往上水的276A線九巴離開，他靈機一觸立即去乘搭705綫輕鐵追車。（Threads影片截圖）

705綫輕鐵駛到中段時，仍落後276A線九巴。（Threads影片截圖）

網民：276A九巴班次密 樓主：趕時間搏下會唔會追到

有網民特意翻查來往天恆邨及上水（太平）的276A線九巴時間表，指出「為咗你，我特登開個九巴app睇時間表，6-15分鐘一班，好似唔太需要咁趕？」，亦有人說「如果朝早繁忙時間嘅話真係等下架都得，利申住天南平日朝早誇張起上嚟係一個燈位一班車，頻密嘅程度真係同B1有得揮」。

不過有網民表示，「寫係咁寫，但試過返工時間15-20分鐘先一班」。樓主就解釋，當時九巴App顯示10分鐘一班車，「開九巴App就見到架車已經就嚟到天富，之後又咁啱見到705埋站，就索性搏一下會唔會追到，咪順便喺輕鐵一邊追車一邊凉一陣冷氣」。

276A線九巴之後兜入天水圍公園及運動場方向，705綫輕鐵則直路行駛。（Threads影片截圖）

276A線九巴因兜入運動場而被705綫輕鐵超越，樓主於輕鐵天耀站下車，成功追到巴士上車。（Threads影片截圖）

276A線九巴因兜入運動場而被705綫輕鐵超越，樓主於輕鐵天耀站下車，成功追到巴士上車。（Threads影片截圖）

網民：輕鐵冇咩停紅燈先有機

另有網民討論樓主只是剛好走運才追上巴士，「輕鐵追都真係咁啱好彩，巴士多人上車，輕鐵冇咩停紅燈先有機」、「有時輕鐵要等，所以唔係次次都追到」、「因為輕鐵有優先過路權，如果冇優先過路權，應該冇可能追到架車」、「你未見識過天水圍啲輕鐵燈陣，西鐵站支燈最癲試過等6分鐘」、「有時輕鐵直頭追到再早一班巴士，證明天水圍巴士兜路幾嚴重」。

樓主也回覆說，「就係因為咁，喺樂湖同天耀中間個燈位，705過緊去，我望出窗外就見到276A等紅燈，有機可乘」，而下車後不用跑，可慢慢走到巴士站上車。