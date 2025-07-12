濫用2元優惠？城巴女孩忘帶八達通　老婦1招令車長無聲出反惹公憤

【長者2元乘車優惠／八達通／樂悠咭／城巴】好心做壞事？有港婦於社交平台發文，指乘搭城巴時，有女孩忘記帶八達通，被母親責備，她看不過眼於是以自己的八達通「拍卡」幫女孩支付車資。不過，由於港婦用的是享有2元乘車優惠的樂悠咭，車長質疑其做法，惟港婦驚人1句令車長「無聲出」。



帖文引來網民熱議，有人讚樓主「好有型」，但有更多網民認為樓主做法不妥，「咁請問妹妹個合資格同你本人個合資格是一樣的資格嗎？」、「小童半價同長者$2根本唔同，而且長者係樂悠咭，除咗長者本人唔可以畀其他人用」、「小童唔係$2，係半價喎。同埋$2優惠係納稅人畀錢，車長唔出聲，係廢事同呢啲人嘈啫」。



面對網民質疑，樓主回覆「我判斷，我肯定個妹妹係合資格人士」，又稱「車長因為覺得殘疾敏感，所以唔敢嘈啫」。然而網民不認同，反駁「使用搭車優惠並非用眼去判斷」，樓主則重複是其判斷，未有其他回應。



有港婦於社交平台發文，指乘搭城巴時，有女孩忘記帶八達通，被母親責備，她看不過眼於是以自己的八達通「拍卡」幫女孩支付車資。（資料圖片）

女孩乘城巴無帶八達通 老婦拍2元樂悠咭代付費

用享有2元乘車優惠的樂悠咭幫其他人付車資？該港婦於7月9日（星期三）在社交平台Threads發帖文，指有兩母女乘搭城巴，但女孩忘記帶八達通，被母親責備，她看不過眼，遂以自己的樂悠咭「拍卡」幫女孩支付車資，「個女唔記得帶八達通，媽咪責備咗佢幾句，我幫佢畀」。

有港婦於社交平台發文，指乘搭城巴時，有女孩忘記帶八達通，被母親責備，她看不過眼於是以自己的八達通「拍卡」幫女孩支付車資。（資料圖片）

被車長質疑 老婦：呢個妹妹明顯係合資格人士

不過由於樂悠咭享有2元乘車優惠，車長質疑「阿婆你嗰張係$2八達通嚟㗎」，樓主則聲言「呢個妹妹明顯係合資格人士」，令「車長唔敢講嘢」，又解釋「點解我G（知）（女孩是合資格人士），（因為佢哋兩母女嘅對答……）」。

不過由於樂悠咭享有2元乘車優惠，車長質疑「阿婆你嗰張係$2八達通嚟㗎」（示意圖）

網民批濫用2元優惠

帖文引來網民爭議，有人讚樓主「你好型呀」，但有更多網民批評樓主做法不當，「小童半價同長者$2根本唔同，而且長者係樂悠咭，除咗長者本人唔可以畀其他人用」、「就算佢合資格，但冇帶卡都要畀正價，或小童半價嘅車費，而唔係由你代佢拍卡，你唔止浪費公帑，仲係犯咗相關法例」、「咁請問妹妹個合資格同你本人個合資格是一樣的資格嗎？」、「小童唔係$2，係半價喎，同埋$2優惠係納稅人畀錢，車長唔出聲，係廢事同呢啲人嘈啫」、「你助人為快樂之本係你嘅事，點解要用納稅人啲錢，而唔係你自己個人畀現金？」。

老婦反駁：我判斷個妹妹係合資格人士

面對網民質疑，樓主回覆「我判斷，我肯定個妹妹係合資格人士，只不過我冇mind 樂遊咭同埋殘疾八達通嘅補貼額唔同，車長因為覺得殘疾敏感，所以唔敢嘈啫」。

網民批評樓主濫用2元乘車優惠。（資料圖片）

然而網民不認同，反駁「咁肯定講嚟聽下，等我哋長見識，一個判斷係點樣誕生嘅」、「使用搭車優惠並非用眼去判斷，而係需要有樂悠咭！如果人人指住個鼻就話自己合資格去畀現金兩蚊，仲得了嘅？如果下次你要幫人就請代付全費！」、「其實唔啱數，佢有阿媽在場有冇需要你幫佢畀，如果你做好事其實係應該拍返個正價八達通，而唔係攞自己張特惠車票去畀人咃嘅車費，即使佢表面睇落係合資格人士」。樓主則重複是其判斷，未有其他回應。

2元乘車優惠須用樂悠咭或「殘疾人士身份」個人八達通

根據政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，年滿60歲的長者及合資格殘疾人士，使用指定公共交通工具時，可以每程2元優惠票價乘搭。但2元優惠計劃不適用於以現金支付車資，即年滿60歲以上長者必須使用樂悠卡，而未滿60歲的合資格殘疾人士，須使用「殘疾人士身份」個人八達通。