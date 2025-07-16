交友App識男子首見！約旺角食米線　港女怒公審　質疑遇這類行業

交友App識人約食飯，見面已是首個考驗。有港女在網上發文及相片，指在交友App結識的男子約她見面，但男方卻提出在星期五晚，到旺角1間米線鋪吃晚飯，港女表示不吃米線，更列出「唔食不知名餐廳」的赴約條件。男方不甘示弱表示不會去酒店食飯，又嘲「你表達到好似港女咁」，「呢樣唔得，個樣又唔得，又唔係相睇」，嬲到港女在網上公審對方。



樓主指男方提出在星期五晚到旺角食米線。（Threads圖片）

樓主指男方提出在星期五晚到旺角食米線。（Threads圖片）

男方不甘示弱「我唔去酒店食飯㗎」，並嘲「你表達到好似港女咁」。（Threads圖片）

樓主嬲到公開雙方對話在網上公審。（Threads圖片）

有港女在Threads上大呻，表示早前在交友App結識了1名男子，對方本想即興約她在當晚出來吃飯見面，女方認為太即興婉拒後，男方直接約她星期五旺角食米線「咁約6：30」，樓主覆稱「7：00pm」，男方稱「係咪搞笑，一定係pm架，你公司返邊」，樓主強調「重點是7pm」。

感男方無禮「開始hea佢」

樓主表示 「由佢串我pm嗰度再問我返工近邊頭但直接約旺角，我已經覺得佢有啲無禮貌無心約，開始hea佢」，拒絕男方提議「不過我唔食米線㗎」。男方問她還有什麼不吃，「唔食米線、唔食不知名餐廳」，男方不甘示弱「我唔去酒店食飯㗎」，並嘲「你表達到好似港女咁」。

男方罵樓主：呢樣唔得，個樣又唔得

樓主稱「酒店質素都唔錯」，更表示到酒店食半自助餐，男方指「我同啲fd（朋友）都會去，但唔會係同你」，樓主反擊「咁你同啲fd去食米線」。最後男方直線抽擊「約你見面，又要呢樣又唔得，個樣又唔得，又唔係相睇」，令樓主嬲到公開雙方對話在網上公審。

有網民認為樓主挑剔，「米線有咁失禮咩，一餐飯講真食兩餸飯我都ok架喎」。（AI生成圖片）

帖交引來不少網民熱議，有人認為樓主挑剔，「米線有咁失禮咩，一餐飯講真食兩餸飯我都ok架喎」、「得罪講句，兩位都kam，第一次約女仔食米線，佢kam；你話唔食不知名餐廳，好大支嘢咁，你kam」、「根本係公主病，唔貴唔食，睇唔起平民餐廳，未見過面，都唔知夾唔夾，又點會約定下場？」。

樓主起疑心質疑遇傳銷鴨

有人則幫樓主，「我覺得食McCafe都冇問題！（本人亦都好鍾意食），個問題係在於個男仔本身人品都唔得，睇佢對話嘅態度就知」、「老實講未聽過有人講：weekend（週末）搵人食米線輕鬆下social 下，真心覺得奇怪」。

樓主則解釋自己的反應，見男主要求在旺角用餐和吃米線「我當下意識到佢應該係傳銷，已經起咗疑心，一中旺角＋米線，直接開啟玩嘢模式」、「同埋統一回覆大家，不知名餐廳不一定等於貴價餐廳，呢個世界唔係非黑即白，米線同酒店中間已經有好多選擇，有名有姓有地址已可接受，食唔食米線純粹個人喜好，多謝咁多位網民關心」。