以成績要脅！教授迫「提供性服務」　印度女大生投訴無果校內自焚

印度有學生疑長期受教職員性騷擾，向校方求助不果後自焚。當地一名女大學生因不堪長期受學系主任性騷擾，要求她提供性服務，否則會令她「前途盡毀」，她曾向校方投訴，可惜遲遲未獲處理，最終聯合同學於學校門口抗議期間，往自己身上淋潑汽油自焚，導致全身灼傷面積多達95%。



該校校長和涉事系主任事後皆被停職處分，警方亦已拘捕系主任，將以《教唆自殺》、《性騷擾》等罪名調查。當局承諾會盡一切能力治療傷者，同時承擔女生所有治療費用，並已成立委員會調查此事，將採取嚴厲措施防止此類事件再次發生。



印度有女大學生不堪長期受系主任性騷擾，向校方求助不果後於校園自焚。（網上影片截圖）

不堪屢受教職員性騷擾 女大生投訴不果校內自焚

綜合印度媒體等報道，當地奧里薩邦（Odisha）一名20多歲、就讀法基爾莫漢自治學院（Fakir Mohan College）綜合教育學士課程的二年級女學生，因為不堪長期受到系主任助理教授薩胡（Samir Kumar Sahu）性騷擾，向校方高層求助不果後於校園自焚，導致全身被嚴重灼傷面積多達95%。

就讀二年級的女大學生不堪長期受系主任性騷擾，向校方求助不果後於校園自焚，全身灼傷面積多達95%。（網上圖片）

指系主任要求她提供性服務 威脅不配合將「前途盡毀」

涉事女學生曾於7月初向校方投訴，指多次被系主任薩胡要求她提供性服務，否則會令她「前途盡毀」，不只給她考試打低分，甚至會使她不及格。當時校方曾承諾會於7天內處理，卻遲遲沒有動作，令她沮喪不已。

女學生指多次被系主任薩胡（Samir Kumar Sahu）要求提供性服務，否則將令她「前途盡毀」。（網上影片截圖）

女學生校門外抗議 突淋汽油自焚「變火球」

女學生及後聯同其他同學於7月12日（星期六）在學校門口抗議，其間她突然往自己身上淋潑汽油自焚，再跑至校長辦公室。從學校閉路電視拍下畫面可見，自焚女學生似是火球般，衝往校內走廊，有男子見狀嘗試上前施救，但他上衣不幸被燒着，亦導致全身七成皮膚被燒傷；兩人目前正在布巴內斯瓦爾的全印度醫學科學院（AIIMS）接受治療。

女學生事發當天聯同其他同學在學校門口抗議。（網上影片截圖）

其間她突然往自己身上淋潑汽油自焚，再跑至校長辦公室。（網上影片截圖）

從閉路電視畫面可見，自焚女學生似是火球般，衝往校內走廊。（網上影片截圖）

有男子見狀嘗試上前施救，但他上衣不幸被燒着。（網上影片截圖）

有男子見狀嘗試上前施救，但他上衣不幸被燒着。（網上影片截圖）

男子堅持撲熄女生身上的火光。（網上影片截圖）

男子最終全身近七成皮膚被燒傷。（網上影片截圖）

傷者父親痛心：我都認不出我女兒了

涉事女學生父親接受媒體訪問時指，女兒現在需要靠呼吸機維持生命，另外由於她身體多處被燒傷，痛心稱「我都認不出我女兒了」。事件曝光後引發當地民眾關注，奧裡薩邦首席部長馬吉（Mohan Charan Majhi）於7月13日到醫院探訪傷者及其家屬，承諾會盡一切能力為傷者提供治療，政府亦將承擔女孩治療全部費用。

女學生目前需靠呼吸機維持生命，且身體多處被燒傷，父親痛心稱「我都認不出我女兒了」。（網上影片截圖）

警方拘捕系主任 以《教唆自殺》、《性騷擾》罪調查

該校校長事後表示，他接到學生投訴後已即時通知系主任前來對質，但「薩胡否認所有指控，女生亦立場堅定」。目前薩胡和校長都被停職處分，警方亦已拘捕薩胡，將以《教唆自殺》、《性騷擾》等罪名展開調查，強調會向所有涉案人士追究責任。

教育部成立委員會調查事件

而高等教育部部長蘇拉吉（Suryabanshi Suraj）形容事件令人遺憾，政府高度重視事件，已即時成立委員會調查，將採取嚴厲措施，以樹立先例，防止此類事件再次發生。

（綜合）