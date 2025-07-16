日本「14歲的媽媽真人版」已23歲！曾窮到靠接濟　今成SPA店老闆

在日本名古屋有一個叫橫井桃花的單親媽媽，她今年23歲，是一名頭皮護理SPA店的小老闆，同時還是一個小學二年級男孩的單親母親。她的人生，看似平凡，卻早在幾年前就引發了不少日本媒體和網友的關注，看完桃花的成長軌跡，真的遠比同齡人曲折。



在幾年前被媒體報道的照片裏，她身邊那個稚氣未脱的小男孩叫幸希，那會兒還只有2歲——那一年，橫井桃花才17歲。橫井桃花說：

和孩子爸爸的交往是從初三（14歲）開始的。當時我家就在學校旁邊，所以放學後他經常來我家。很早就被要求發生關係，幾乎每周有兩次，沒有採取避孕措施。

橫井桃花續說：

當時還面臨升學考試，我也跟他說了懷孕的風險，說不要這樣，但他強勢要求，來都來了，讓我很難脱身。

當年橫井桃花因14歲懷孕並決定生下孩子引起關注。（Abema news）

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得知自己懷孕時，桃花完全懵了，一開始她不敢告訴任何人，所有孕期的知識都靠自己偷偷上網查。等鼓起勇氣將懷孕消息告訴男方時，男生立刻否認，說「不是我的」，掛掉電話，之後乾脆把她拉黑，從此再無音訊。孩子出生前的那個月，她才真正意識到這個世界有多現實。

其實桃花也曾猶豫過要不要生下孩子。每天感受到胎動，內心一點點生出牽掛和責任，她最終還是決定獨自承擔，把孩子帶到這個世界。

桃花的母親浩子後來回憶，最初只是偶爾看到女兒洗澡時腹部有些隆起，感覺不太對勁，但本來家庭也是單親家庭，經濟條件一般，能做的只是幫忙照顧孩子，卻很難在經濟上提供更多支持。

生下幸希之後，桃花不得不放棄學業。她選擇到附近的學童保育所兼職，每月七萬日元的收入，生活極其節儉。孩子的衣服、玩具幾乎都是二手的，逛超市時只買打折品。身為未成年人又是單親媽媽，未來的不確定與焦慮，每天都在考驗着她。她說：

對未來很迷茫，也不知道自己該怎麼辦。

對於孩子的父親，桃花很清楚他的去向，「他應該沒搬家，也順利上了高中。如果我真想找他，其實不是找不到」，但她明白對方從未有過一句問候，也肯定不會支付養育費。母親也勸她：

不要再見那個人了。

可生活的重壓，桃花偶爾還是會想：如果他哪怕能支付一些撫養費，自己的日子也許能鬆口氣。

現已捱過最艱難時間成為頭皮護理SPA店老闆 點圖放大看看橫井桃花分享的親子日常：

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中學畢業後，橫井桃花和母親輪流在便利店工作，她還做過清潔工、照相館助理，每月能拿到的錢也就七八萬日元。孩子大點後，她才有機會進入頭皮SPA護理行業，慢慢積攢經驗，如今終於自己創業開了個小店。即便這樣，收入也不算高，運氣好的時候月收入能有15萬日元，再加上政府給的母子手當（津貼）和兒童手當，總共20萬多一點。這樣的收入別說養娃，自己都很難維持。日本的社會補助看起來有「母子手當」、「兒童手當」，但總額不高。比如光是孩子上小學的書包就要七八萬，校服、水着等花費接踵而至，讓每一分錢都得掰着花。日子緊巴巴，節省已經成了習慣。

社會對她的評價並不總是温柔，桃花說，自己有時候在SNS上會看到評論說「自作自受」，「沒做好避孕活該受苦」。但她很坦然：

最有責任感的人其實是我們這些當事人。別人說什麼都無所謂，反正日子要靠自己過下去。

其實在日本像桃花這樣的單親媽媽並不稀奇。日本厚生勞動省的數據，2021年十幾歲的產婦就有8777人，其中未婚媽媽佔了34.6%。很多人像她一樣帶着孩子艱難度日。調查顯示，只有28.1%的單親媽媽能拿到養育費，大多數人都和桃花一樣，只能靠打工和政府補貼硬撐着把孩子帶大。

桃花還曾試圖通過法律途徑申請撫養費，但律師告訴她，未婚生子的情況下，必須先通過認知程序確認親子關係，再申請撫養費，不僅耗時費錢，很多時候就算判決下來，對方照樣可以賴賬。更何況，法律上認親後，今後父親一旦出事，連母子也要承擔連帶責任。權衡之後，她只能選擇放棄。

在最困難的日子裏，桃花也曾獲得鄰里、朋友的幫助。有媽媽朋友邀請她和孩子來家裏吃飯，幫她度過最難熬的時候。可想要走上正軌並不容易。她面試工作時，常常因為有孩子、學歷低被問東問西，最後不是被拒，就是被變相勸退。

記者問她為什麼願意公開自己的生活，桃花很坦率：

日本其實有很多像我這樣的人，希望能讓社會多一點了解，也許能幫到更多有類似經歷的人。

在她的故事被媒體報道後，網友們大多為她的遭遇感到同情，對孩子父親的缺位表示憤怒。也有理性聲音認為，與其批評某個人，更希望日本社會能加強性教育和未成年人保護，讓這樣的悲劇更少一點。

日子總要往前走。如今的桃花，依然沒有過多怨言，始終選擇一步步努力、為自己和孩子撐起生活。她說，堅強不是天生的，只是日子把人逼成這樣。生活遠不如童話那樣美好，但她依然試着温柔地面對生活，把柴米油鹽和瑣碎日常，過成一個個堅韌但不乏温度的瞬間。

在日本，單親媽媽的故事很少成為熱議焦點，甚至被視為「自找的麻煩」。但正是這些真實而瑣碎的生活，讓我們看見社會底色中那些被忽視的堅強與脆弱。女性本柔，為母則剛啊！

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