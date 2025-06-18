台36歲美女網紅驚爆宣布「已當祖母」惹熱議！與女兒合照如姊妹

撰文：ETtoday
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擁有37萬粉絲的台灣知名KOL鄒佩君（Kaylin），身兼禮儀師與團購主，經常透過社交平台分享生活點滴，亮眼外型與直率風格吸引大批粉絲關注。

17日她在FB開心宣布好消息，36歲的她正式升格當祖母，孫女平安誕生，喜訊曝光後，網友湧入留言祝賀，封她為「全台最年輕的祖母」。

擁有37萬粉絲的台灣知名網紅鄒佩君Kaylin近日宣布已成祖母。（IG@kaylinzou）

與女兒合照曝光如姊妹　點圖放大看更多鄒佩君Kaylin的照片：

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鄒佩君17日下午5時許透過FB發文，興奮表示：

生了生了！！孫女平安降落地球。進產房15分鐘就把寶寶擠出來，妳好棒！

她曬出孫女照片並透露，是大女兒平安生產，僅花15分鐘便順利產下寶寶。

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面對網友熱烈回應，她也回覆：

謝謝大家的祝福，願各位都能好好的！

貼文吸引大量粉絲留言祝賀：

「恭喜升級最正祖母」
「恭喜徐爺爺和K婆婆」
「恭喜K媽正式升級，辛苦新手媽咪了」
「恭喜，全台灣最年輕的祖母」
「姐姐要好好休息，顧好身體」

貼文截至目前已累積4萬網友按讚。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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