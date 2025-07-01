日本媽媽仍與23歲兒子洗澡睡覺　還幫剪腳甲掏耳：沒覺得哪裡不對

在日本的一檔家庭紀實節目中，鏡頭跟拍了一個看似平凡的家庭。



一對父母，3個兒子，生活節奏平和，家境也不算差。媽媽岩田，是一位全職主婦。丈夫在醫療行業工作繁忙，幾乎不管家務也不太參與育兒，於是家裏的育兒工作幾乎完全由她一人承擔。

起初，一切都在「合理範圍」內——直到節目播出後，一系列驚掉觀眾下巴的片段讓這個家庭成了網絡焦點。

一名日本媽媽仍與23歲的兒子一起洗澡睡覺 還幫他們剪腳趾甲掏耳等，惹起熱論。（ABEMA news節目截圖）

兒子輪流撒嬌：「媽，幫我剪下腳趾甲」 日本網民一面倒批評（點圖放大瀏覽）：

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比如——已經23歲的兒子們，大學畢業或剛剛踏入社會，卻依舊依賴媽媽為他們掏耳朵、剪腳趾甲、洗澡、做飯、陪睡。更讓人震驚的是，媽媽居然還和其中一個兒子每周泡1-2次澡，一起躺在浴缸裏聊天，神情自然，毫不避諱。這不是3歲，也不是13歲，而是3名已成年的「男子漢」。

於是節目播出後，評論區炸了：

「不是說不孝，但這樣真的太病態了吧。」

「我家老公就這樣，婚後我跟他媽一起在養他一個『寶寶』。」

「如果這是我女婿……我真是會害怕的。」



而真正值得討論的是：這種「愛」到底是一種守護，還是一種對成長的剝奪？

從「掏耳朵」到「共浴」：家庭親密和邊界的模糊

節目中的鏡頭不造作、不戲劇化，卻讓人越看越「出戲」。3兄弟中，大兒子在家中躺在媽媽膝蓋上，讓她掏耳朵，一邊說着：

我自己也能掏，但就是取不出來。

一副理所當然的樣子。

沒多久，二兒子也過來坐下，說：

媽，幫我剪下腳趾甲吧。

媽媽「嗯」了一聲，就蹲下來，熟練地剪着。

小兒子則最「親密」——他與媽媽每周會泡澡1至2次，一起浸在浴缸裏聊天。對於為什麼這麼做，他給出的答案是：

一起泡澡，感覺更像朋友一樣，可以聊天放鬆。

這句話在很多人聽來也許無傷大雅，但想像畫面的人，心裏卻一陣發涼。這不是五六歲的孩子撒嬌，而是已經工作的成年人，與母親維持着一種高度物理接觸＋情緒依附的關係，甚至沒有想要切斷的跡象。

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媽媽岩田：全職育兒22年 我就是他們的全部

岩田女士今年50出頭，從三胞胎兒子出生那天起，便徹底放棄了自我，全身心投入到「媽媽」這個身份中。她說：

他們是早產兒，小時候特別脆弱，我總覺得必須親手照顧好每一個細節。

她幾乎不讓丈夫參與太多育兒安排，也從不強制孩子早起學習、寫作業、背書。她說她相信「放養」，但又在生活的方方面面事無鉅細。孩子們上了大學，畢業，開始工作，她依然包攬家務三餐，為他們剪指甲掏耳朵、安排洗澡時間，甚至至今與小兒子同房睡覺。她說：

這已經是我們家庭的一種習慣了，我也沒覺得哪裏不對。

她的神情平靜，語氣温柔，彷彿講的是日常瑣事。但觀眾看到的，卻是一個三口之家，彷彿停滯在時間之外。

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巨嬰的背後 是一個「不知道怎麼停下愛」的媽媽

從育兒角度看，這是一種典型的「母性過度介入」。「兒大避母」不是說兒子長大後要遠離媽媽，而是提醒：孩子成長到一定階段，父母要學會撤退。從嬰兒、幼兒、小學、高中，每一個階段，父母都該逐漸鬆開手，給予孩子空間、獨立和邊界感。

但在岩田家，這種撤退從未發生。不是孩子不願長大，而是媽媽從沒停止「把他們當小孩」的方式去愛。換句話說，孩子們未必真的「不獨立」，而是被一種「連成整體」的親子關係鉗制住了。

社會視角：這樣的「親密」真的沒問題嗎？

共浴文化在日本並不罕見，特別是在孩子幼年時期。但據調查，絕大多數家庭在孩子進入小學四五年級後，會自然停止與異性父母共浴。一方面是生理發育開始分化，另一方面也是幫助孩子建立「身體邊界感」的重要過程。但岩田家，顯然忽略了這層轉變。

節目播出後，網友們的評論幾乎一面倒：

「我丈夫就是這樣的孩子，婚後我像他媽一樣照顧他，離婚是唯一的出路。」

「這家庭看似温馨，其實非常危險。感情濃度太高，界限感太差。」

「孩子長大了不撒手，是父母的不成熟。」



有人甚至發出了警告：

這種家庭培養出的孩子，進入婚姻後會自動把老婆當成「新媽媽」，女方將承擔巨大的情緒負擔和照料義務。

換句話說，這種家庭關係的後果，並不只留在家裏，還將影響到下一段關係。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】