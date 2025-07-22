性虐妻子強迫幼女觀戰！她8歲起遭猥褻　獸父老病求扶養結果曝光

猥褻親生女兼沒有盡養育責任，老來竟敢要求女兒扶養？台南1名女子童年不快樂，她從小就被父親強迫觀看他性虐母親，而8歲時更遭父親性騷擾和猥褻，直到母親將她帶走搬離住所和離婚，女生才能脫離獸父魔掌斷絕來往。詎料女生人長大後接到父親老來生病住院，她被要求出面處理，她遂向法院申請免除其對父親的扶養義務。法官認為該名父親沒有扶養過女兒，批准申請人免除扶養父親。

女生8歲時遭父親性騷擾和猥褻，至今仍要到身心科求醫。（AI生成圖片）

父親沉迷酒色 強逼女兒觀看性虐

台媒於今年7月報道，案件在台南地院進行審理，女生表示，父母於1986年結婚，她是家中長女，父親為水泥工人，但將收入花在酒色上，母親從事清潔工作，勉強支撐一家開支。父親不但沒有養家，而且性慾和性癖異於常人，除了長期性虐母親之外，還經常喝令她在旁觀看，並以此為樂，既令到母親加倍受辱，女兒同樣痛苦不已。

8歲遭猥褻 女生一度不敢求助

女生指出，讀到小學3年級、即是年約8歲時，父親開始施以性騷擾和猥褻，她因畏懼父親而不敢向外求助。直到國小6年級時，母親不堪父親性虐程度加重，帶同小孩離家出走，同時通報家暴獲得緊急安置，女生才敢將遭到性侵一事告知母親。母親決心帶同孩子返回娘家居住，過了約8年後，父母成功離婚。

獸父因高血糖而入院接受治療，出院需要其他人照顧。（AI生成圖片）

女生至今仍要求醫

之後女生和父親斷絕來往，國中畢業後，她開始在夜校半工讀分擔家計，父親從未支付扶養費用，女生更因童年陰影而身心重創，導致她至今仍要到身心科求醫。

被要求處理老父出院照顧安排

到了今年，女生接到醫院來函，表示父親因高血糖而入院接受治療，社福團體同時來函要求她出面協助處理父親醫療決策、出院後照顧等事宜，頓時令到她再次面對過去創傷。女生認為自己無法負擔扶養父親義務，於是申請免除。受害母親作證指出，從女兒11歲開始，夫妻開始分居，分居期間，對方偶爾來訪，只是為了找她發生關係滿足私欲，前夫沒有支付過扶養費。

法官批准免除扶養義務

法官經審理後認為，該名父親沒有盡過扶養義務，父女感情長期疏離，若要求申請人負擔扶養義務，明顯有失公平，裁定免除申請人對父親的扶養義務。

（綜合）