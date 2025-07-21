內地遊客IKEA吃杯麵遭阿伯制止　外籍客「聲援」繼續食　後續惹議

不同地方有不同文化，箇中差異經常惹來矛盾爭執。近日有網民在跨國連鎖家品店宜家家居（IKEA）見到有2名內地客在店內進食自備杯麵，有伯伯開聲制止，但在場另1名外籍人士卻「聲援」內地客，支持對方繼續進食，還表示「Enjoy your food（用餐愉快）」。而內地客獲得支持後繼續吃杯麵。



事件惹來網爭議，有人斥滿內地客佔用商店地方享用自備食物，嘲諷「去舖頭食自己啲嘢真係好X肉酸」，又有人批評外籍人士「做架兩」。然而，有網民則認為只是文化差異，直言相關情況在內地「非常之咁普遍」，籲勿過度指責。



有網民在宜家家居見到有2名內地客在店內進食自備杯麵，其間有1名伯伯出言制止。（Threads）

該名網民在社交平台Threads發帖，表示於宜家家居中見到2名內地客在店中的餐桌進食自備的杯麵，其間有1名伯伯開聲制止，「之後有個阿伯就鬧佢哋點解喺人哋啲舖頭食自己啲嘢」。從照片可見，2名內地客站在餐桌旁進食，桌上放有2個杯麵及2瓶茶飲。

同場外籍客支持內地客 祝「用餐愉快」

然而，樓主指在場的另1名外籍人士卻似對伯伯有所誤會，更反而出言支持內地客的行為，「之後有個外國人就好似以為個阿伯撩交嗌咁樣，就同嗰兩個大陸人講乜嘢enjoy your food（用餐愉快）」。而內地客得到支持，除繼續進食杯麵外，還取出糖果哄該名外籍人士的孩子。

樓主表示，伯伯於是改以英語向2名內地客溝通，惟對方表示聽不懂。樓主聞言氣極，稱想以普通話要求對方不要在別人商店內進食自備食物，並質疑對方是假裝聽不懂，「睇吓你哋仲扮唔扮聽唔明」。

有內地客在宜家家居店內進食自備杯麵。（資料圖片）

網民激辯：好肉酸vs無影響

帖文引起網民熱議，有網民認為兩人在宜家家居中進食杯麵的行為欠妥，「熱狗都唔買個」、「無幫襯」、「去舖頭食自己啲嘢真係好X肉酸」、「點解佢哋可以咁厚臉皮」，還有人表示「阿伯好慘」、「圍觀嘅冇一個夠膽開聲」，也有人對外籍人士不滿，斥其多管閑事「做架兩」。

不過，也有網民覺得2名內地客並未騷擾他人，只要離開時收拾妥當即可，又指相關行為在內地甚是普遍，相信2人所為只是出於文化差異，毋須過度指責，「嗰2名大陸喺香港咁樣做係唔啱，但喺內地呢個情況非常之咁普遍」、「算啦，又無做啲咩」。

（Threads@lobat_mai）