麥當勞過夜不是窮遊？內地女親解原因有3意義非省錢：錢我出得起

【五一黃金周／香港旅遊／窮遊／麥當勞／特種兵】「五一黃金周」期間，大量內地旅客在麥當勞霸佔座位睡覺過夜引來社會爭議，質疑是「窮遊」阻礙其他食客消費，但「麥當勞借宿」真實原因是什麼？有內地女就在小紅書發文講述當天在香港「麥當勞夜宿」原因及危險經歷，明言「不建議留宿麥當勞」。



帖文引來網民爭議，有人批評「真的理解不了去香港窮遊的人，基本都是虛榮心朋友圈定位個香港」、「這樣的旅遊體驗真的好嗎？」、「看到這些睡麥當勞的簡直太丟人了」。樓主回覆時反駁，在「麥當勞夜宿」並非經濟問題，而是考慮到時間和酒店環境選擇，以及想體驗「熬大夜特種兵」，聲言「這錢我出的起，但是出不出的起和願不願意出是兩個概念」，又反嗆「張口閉口丟不丟人的，不知道優越感哪裏來的」。



「五一黃金周」期間，大量內地旅客在麥當勞霸佔座位睡覺過夜引來社會爭議。（資料圖片）

「五一黃金周」大量內地旅客在麥當勞霸佔座位睡覺過夜畫面震撼社會，事隔數日，有內地女於5月6日（星期二）在小紅書以「五一香港麥當勞夜宿說說真話」為題發文，指要分享「五一香港麥當勞夜宿真實經歷」。

有內地女在小紅書發文，解釋在「香港麥當勞夜宿」原因。（小紅書圖片）

內地女解釋「麥當勞過夜」原因

樓主表示，她與室友5月1日來香港玩兩天，在深圳訂了酒店，但後來覺得過關排隊太費時間，便「改變策略」在香港麥當勞「過夜」待到淩晨，坐凌晨4時15的輪渡到長洲看日出。

樓主又憶述在麥當勞過夜危險經歷，指當日依谷歌（Google）地圖走到蘭桂坊附近的麥當勞，「硬着頭皮進去點了一些吃的落座。麥當勞的安全感倒是很足因為是大假期，麥當勞裏大部份都是遊客，座位幾乎坐滿了」，其間有同為內地的可疑男遊客上前搭話，「他問的問題愈來愈隱私，我朋友說他動作不太老實」，於是她們以「要去碼頭」藉故離開麥當勞。

「五一黃金周」期間，大量內地旅客在麥當勞霸佔座位睡覺過夜引來社會爭議。（資料圖片）

「五一黃金周」期間，大量內地旅客在麥當勞霸佔座位睡覺過夜引來社會爭議。（資料圖片）

「五一黃金周」期間，大量內地旅客在麥當勞霸佔座位睡覺過夜引來社會爭議。（資料圖片）

遇恐怖危險經歷：頭皮發麻

沒想到一出麥當勞「最刺激的來了」，樓主指出，麥當勞附近有不少喝醉酒的外籍人士，有2名外籍男子路過她們時候，用「很侵犯很挑釁的眼神」上下打量，「事先說明我們穿的長褲，上身還披着長袖防曬衣，他們的行為完全是個人素質的問題」，她們感到害怕「頭皮發麻」，急步離開，直到抵達碼頭才「基本放心」。

內地女：不建議留宿麥當勞

樓主心有餘悸，在帖文勸喻「不建議留宿麥當勞，尤其是只有女孩子的時候，如果真的沒有別的辦法，一定要認真看地圖，不要選在比較亂的區域附近，而且天亮前儘量不要離開」，強調「安全第一，在此之前我沒有類似的經歷，直面黑暗的感覺描寫不出來，沒有真出事是幸運，但是不要有僥倖心理」。

樓主在帖文勸喻「不建議留宿麥當勞」。（小紅書圖片）

網民批：窮就不要來旅遊，丟人現眼

網民看過帖文議論紛紛，有人批評「早一日夜晚去長洲酒店住一晚不行嗎？旅行是要成本的，旅行是一個消費項目」、「這樣去旅遊，不如宅在家，何必呢？旅遊不是為享受放鬆嗎？對不起，真的不懂」、「看到這些睡麥當勞的簡直太丟人了，我5.4從日本飛香港本來都想回廣州，但是降落香港已經5.5半夜1點半，我都選擇提前訂230一晚在油麻地的酒店好好休息一下，睡到中午才坐高鐵回廣州，窮就不要來旅遊，丟人現眼，當然，不見證件另當其論」、「真的理解不了去香港窮遊的人，基本都是虛榮心朋友圈定位個香港」、「這樣的旅遊體驗真的好嗎？」。

內地女反駁非為省錢：這錢我出的起！

樓主回覆網民時反駁，在「麥當勞夜宿」並非經濟問題「省錢」，而是考慮到時間和酒店環境選擇，「不是經濟問題，訂深圳的酒店是因為過關拖行李很不方便，看別人分享的地圖沒有內地好導航，落地還得找酒店太折騰了。而且我要去看日出，才在麥當勞待那幾個小時的」，強調「酒店不貴，這錢我出的起，但是出不出的起和願不願意出是兩個概念，我也不覺得在麥當勞過夜很丟人」，又反嗆「張口閉口丟不丟人的，不知道優越感哪裏來的。總要有人說窮不窮富不富的問題，你就扯住這點跟我杠證明你理解能力有問題」。

「五一黃金周」期間，大量內地旅客在麥當勞霸佔座位睡覺過夜引來社會爭議。（資料圖片）

網民籲注意安全

也有網民表示理解樓主選擇，但建議要留意自身安全，「感謝分享。終於知道為什麼你們要留宿麥當勞了。看日出時一件很美好的事情，鐘點房可以是一個選擇」、「建議下次來之前多做些功課，首要考慮安全和舒適問題，可以去旅遊熱區之外的地區預訂酒店或者旅館，價格相宜，香港的地鐵和巴士都很方便去各區」、「雖然看了很多報道，對睡在麥當勞的遊客都不太有好感，但大家同為女生也不想看到有意外出現。下次去旅遊無論什麼地方，對自己好一點訂個酒店吧」、「有很多年輕人的旅遊不是為了享受和放鬆，而是為了出來看看這個世界，所以在沒有錢但又想看世界的時候，很多人會窮遊」。

內地女：想體驗「熬大夜特種兵」

樓主回覆指下次不會再這樣做，「當時沒想到會這麼危險，確實也有想體驗一下熬大夜特種兵的意思，老實了，下次不會這麼幹了」。

「五一黃金周」期間，大量內地旅客在麥當勞霸佔座位睡覺過夜引來社會爭議。（資料圖片）

李家超：非高端旅客也要包容歡迎

對於內地旅客無訂酒店在麥當勞借宿現象會否影響本港經濟，行政長官李家超5月6日表示，香港既有高端訪港旅客，亦有非高端旅客，香港作為好客城市，要有包容氛圍。他續說，香港若樂意、包容和照顧不同旅客氛圍，會為整體旅遊經濟帶來正面影響，已要求文體旅局和業界總結經驗，照顧好不同旅客體驗。