孩子體弱有鼻敏感反覆感冒　中大中醫推「天灸」治療改善體質

文：李文鶴醫師＠香港中文大學中醫學院註冊中醫師

許多家長反映，小朋友自從返學之後，便經常感冒。以今年5歲的翁小朋友為例，他自幼體弱，遇天氣變化就頻繁鼻塞、噴嚏流涕。自上幼稚園後，情況更差，更幾乎每月都傷風感冒，甚至曾變生肺炎入院，影響學習。後經醫師診斷為肺脾氣虛兼風寒犯肺，建議進行天灸治療。現已連續二年接受天灸治療，孩子整體體質大有改善，再也無需頻繁請病假。所以今年也會繼續把握一年一次的機會，接受天灸。



天灸，亦稱「三伏天灸」，源於《黃帝內經》「春夏養陽，秋冬養陰」的養生智慧。（資料圖片）

一、何謂天灸？

天灸，亦稱「三伏天灸」，源於《黃帝內經》「春夏養陽，秋冬養陰」的養生智慧。其原理為利用一年中陽氣最盛的三伏天（通常於農曆夏至後的特定三天) ，採用辛溫的藥材如：白芥子、細辛、延胡索及製甘遂等，配合薑汁製成藥膏，外敷於大椎、肺俞、腎俞等背部特定穴位，透過藥力滲透與穴位刺激，以陽助陽，達致祛寒驅濕、氣血運行，扶正強身，提升免疫。

二、天灸的療效與適應症

天灸「冬病夏治」的中醫預防醫學的理念，體質虛寒、反覆發病者，特別針對鼻敏感、哮喘等。臨床觀察亦顯示，不少幼兒過敏體質透過連年天灸治療，有效減少感冒、氣管敏感等頻率。

對於其他寒濕引起的疾病例如﹕風寒濕引起之關節炎、強直性脊柱炎、頸腰椎痛等；因寒濕引起的婦女痛經、閉經、子宮肌瘤、宮寒不孕等；消化系統虛寒類症狀如慢性腹瀉、食欲不振、胃寒等；陽虛體質者：手腳冰冷、易感冒、體虛疲倦、精神不振等，研究表明，亦有相當療效。

成人敷貼時間約一小時至兩小時，兒童約30至45分鐘，若出現灼熱或不適可提早除去。（資料圖片）

三、天灸治療注意事項

每年三伏日為最佳施灸時機，治療通常安排為「初伏、中伏、末伏」共3次，醫師會因應患者體質與症狀選定合適穴位與敷貼藥方。成人敷貼時間約一小時至兩小時，兒童約30至 45分鐘，若出現灼熱或不適可提早除去。敷貼後皮膚或有短暫紅腫、刺癢或起水泡，此為正常反應。建議治療後2-3天內避免日曬或接觸辛辣、寒涼食物；和治療期間避免食用易引致過敏的海鮮、牛肉等食物。天灸對於若能連續施灸3年，可鞏固療效。

四、天灸期養生飲食建議

為配合天灸療效，推薦食療例如：



A) 玉屏風排骨湯

材料（2人分量）：黃耆 15g、白朮 9g、防風 6g、生薑 3g、陳皮 6g、紅棗 3 粒、排骨或瘦肉 300g

做法：排骨或瘦肉 300g 汆水後，加入全部藥材和適量水，水滾後文火煲 1.5 小時即可。

功效﹕補氣固表

適用人士﹕肺脾氣虛者

B)辛夷花飲

材料（1人分量）：辛夷花 6g，紫蘇葉 3g，甘草 3g

功效﹕疏風宣肺、通竅止涕

適用人士﹕輕症鼻敏感者；辛夷花、紫蘇葉入肺經，散風宣肺而通鼻竅，並有收縮鼻黏膜的作用，可製茶包焗水當茶飲。

結語：順時而療，防病於未然

中醫強調「天人合一」，天灸正是順應自然節氣、調補人體陰陽的一種智慧治療。對於慢性虛寒體質者、反覆鼻敏感、婦科寒證或風寒關節痛患者而言，天灸不僅可改善現有症狀，亦具有未病先防之長遠保健價值。1歲以下幼兒、孕婦、結核或重症心肺功能不全者不建議進行天灸治療。體質偏熱或濕熱內盛者、糖尿病及惡性腫瘤等患者，在接受治療前宜諮詢醫師。

香港中文大學中醫學院轄下診所（中大中醫診所） 將於2025年7月至8月舉辦「三伏天灸療程 2025」，歡迎有興趣人士於網上或致電報名。

查詢電話﹕3943 9933（中大校園） /2873 3100（沙田）/2873 3053（灣仔）/2873 3067（尖沙咀）或可掃瞄二維碼了解更多。

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