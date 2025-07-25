丈夫愛吮母乳！人妻憂唾液影響母乳質素　醫生淡回11個字全網爆笑

許多媽媽都傾向母乳餵哺，並且注重生活習慣，以防止母乳質素變差影響嬰兒。台灣1名媽媽私訊向婦產科醫生求教，表示懷孕前丈夫喜歡每日吸吮其乳頭，產嬰後她想餵哺母乳，但丈夫「偶爾也想吸一下」，她憂心地詢問會否影響母乳質素。醫生指出研究顯示小孩唾液的確會影響母乳成份，但由於「成人口腔菌群不同」，加上「母體已對成人常見菌群耐受不會特別調節乳汁成份」，所以回覆「不會啊，記得乳頭消毒就好」。



帖文引來許多網民留言，笑言「先生該斷奶了」、「我到底有沒有看錯？是誰在吸？」、「巨嬰是不是以前媽媽沒餵他過」、「爸爸為什麼要和孩子搶食物？」。



人妻產嬰後想餵哺母乳，但丈夫「偶爾也想吸一下」，擔心會影響母乳質素，蘇醫生回覆指「不會啊，記得乳頭消毒就好」。（facebook群組「蘇怡寧醫師愛碎念」圖片）

丈夫偶爾吸吮乳頭 妻憂影響母乳成份

婦產科醫生蘇怡寧在其facebook專頁表示，最近收到1則私訊，1位剛產嬰的母親獲悉小孩唾液會影響母乳成份，但其丈夫在妻子懷孕前，已經喜歡每日吸吮其乳頭，目前仍然「穿插吸吮」，擔心一旦母乳餵哺，就會影響母乳成份，可能要丈夫「斷奶」。

醫生解釋小孩唾液影響母乳成分原因

蘇醫生在文中解釋，根據醫學研究，小孩唾液確實會影響母乳成分，嬰兒在餵哺母乳時，唾液會透過乳頭進入乳腺，刺激母體分泌相應的免疫成份，稱為「乳腺—寶寶交互作用」（retrograde milk flow），亦叫作「乳汁回流」，當嬰兒生病或口腔有病原體時，母體會增加抗體和免疫細胞在乳汁中的濃度。

網民笑言「老公要喝母奶找錯頭了吧」、「名副其實的大兒子」、「大寶貝」、「很幸福喔」。（AI生成圖片）

醫生︰記得乳頭消毒

但蘇醫生強調，相關交互機制只對嬰兒有效，「因為寶寶唾液中的病原與腸道菌相才是觸發母體免疫調節的主要訊號」，成人口腔菌群不同，加上「母體已對成人常見菌群耐受不會特別調節乳汁成份」，所以成年人有時吸吮不會沒有問題，蘇醫生繼而回覆指「不會啊，記得乳頭消毒就好」。

網民︰名副其實的大兒子

帖文引來大量網民討論，「老公要喝母奶找錯頭了吧」、「名副其實的大兒子」、「大寶貝」、「很幸福喔」。

（facebook群組「蘇怡寧醫師愛碎念」）