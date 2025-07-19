男大生殘忍虐貓！長期施暴無餵飼　襪纏嘴踢出馬路致死　判刑曝光

台灣發生飼主虐死家貓案件。新竹1名正在休學的男大學生涉嫌長期虐待家中的寵物貓，不但沒有餵飼，而且經常施暴，甚至以服藥為名用襪纏繞貓咪，再將貓咪從屋中踢出馬路，令貓咪橫屍街頭。當地議員上門了解事件，動物保護及防疫所亦接報跟進。男大生因虐貓被捕受審，法官裁定被告違反《動物保護法》，判處3個月有期徒刑，併科罰金20萬新台幣（約5萬港元）。



貓貓樂樂被襪纏嘴，終橫屍街頭。（朱健銘圖片）

貓咪遭長期虐打終橫屍街頭

台媒於今年7月報道，涉案張姓男子在新竹1間大學修讀心理系，案發時正在休學中。而自2024年7月起，張男在新竹市租住單位飼養花貓和黑貓各1隻，當中花貓叫作「樂樂」，張男多次毆打樂樂，導致牠身上有新舊不一的傷勢，而且長期沒有餵飼。到了同年10月6日，張男用襪子纏繞樂樂口鼻和頸部，再將牠踢出屋外，樂樂倒倒臥馬路死亡。

貓主一度否認惡行

民眾發現樂樂屍體後，即時通知新竹縣議員朱健銘，朱翌日（7日）上門了解，發現張男拔掉房東的閉路電視鏡頭，不排除企圖掩飾惡行。張男當場拒絕承認虐貓，但經紫外線燈照射後，其寓所浴室明顯有血跡，張男見證據確鑿才承認惡行，寫下向樂樂灌藥的過程，稱由於樂樂不願服藥，自己用襪子撐開樂樂的嘴巴不果，一怒之下用衣架毆打，並將樂樂丟到馬路上。

張男（右）一度否認虐貓，最後見證據確鑿才承認惡行。（朱健銘圖片）

法醫證實遭人蓄意傷害致死

新竹市動物保護及防疫所接獲通報跟進，法醫經解剖後，證實樂樂有新舊傷勢，包括口腔組織多處受壓迫和出血、右側肋骨骨折與右肺葉撕裂傷、左側肩胛肌肉出血，以及左臉瘀傷，死因是呼吸窘迫，根據樂樂消化系統，法醫推測樂樂生前已有一段時間未有進食，明顯遭人蓄意傷害致死。

貓主繼續否認

張男接受警方調查時辯稱，樂樂不願乖乖服藥，所以他才用襪子纏住其嘴巴等位置，並稱樂樂抓人太用力，所以他才將樂樂趕出家門，但否認有踢貓或虐待行為。

被告轉認罪囚3個月 罰款20萬新台幣

案件在新竹地院進行審理，被告轉為認罪，法官認為被告本應照顧寵物，卻沒有提供妥善照顧，令到案中動物在不當生活環境中遭受傷害而死亡，裁定被告違反《動物保護法》，判囚3個月，併科罰金20萬新台幣（約5萬港元）。

（綜合）