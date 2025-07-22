智障女被當性奴！遭性虐被迫學狗爬叫「感謝主人」　淫狼下場曝光

台灣發生情節猖狂的性侵智障女子案。嘉義1名便當店老闆認識1名智障女子後，要求與她性交，卻因不舉而未能成事，之後竟然強迫對方遵守「性奴隸條款」，半年內向她施以殘忍性虐，進行綑綁、毆打、用筷子性侵、要求學狗爬咬物件，甚至吩咐受害人說出「很爽很舒服，感謝主人的賞識」等內容，行徑非常變態。



淫狼獸行曝光後被捕捱告，不但沒有和受害人達成和解，甚至反而索償689萬新台幣（約175萬港元）。法官經審理裁定被告「對精神障礙或其他心智缺陷之人犯強制性交」等多項罪名成立，判囚15年。



陳男想和受害人性交，一度不舉未能成事。（AI生成圖片）

要求性交卻不舉

台媒於今年7月報道，案件在嘉義地院進行審理，涉案陳姓男子20多歲，身材矮胖，住在嘉義縣朴子市，經營便當店。2020年2月13日，陳男透過教會友人認識1名女子，得知對方有輕度智力障礙和習慣聽話後便起了色心，雙方第2次見面時，陳男要求與女子性交，惟由於當時不舉，所以未能得逞。

傳送12條「性奴隸條款」要求遵守

到了同年3月3日晚上，陳男透過LINE傳送12條「性奴隸條款」給對方要求遵守，內容非常變態，受害人見狀拒絕。到了翌日（4日），陳男帶同受害人前往其租住單位，以執行條款為由，大力摑向受害人，打到她出現耳鳴，怒斥「你要聽話，而且我說過『主人要你更色，記得嗎？』」。

受害人慘遭性虐。（AI生成圖片）

性虐後要求受害人「道謝」

同月14日，陳男要求她上門，同時傳送訊息恐嚇「奴隸只能聽從，打你也要當作是賞給你」、「你要說請打，因為妳是性奴隸」、「不管有多痛妳都要繼續微笑」等，強迫受害人同月16日上門「執行契約」。陳男之後要求雙方以「主人」「賤奴」相稱，不時命令她拍攝裸照傳送給他，甚至一邊用衣架毆打，一邊強制和她性交，完事後更要求受害人表示「很爽很舒服，感謝主人的賞識」。

受害人嘗試離開 變態男要求繼續服從

受害人被虐後對陳男心生畏懼，誤以為自己是陳男的女朋友，所以言聽計從，即使不斷哀求「拜託你讓我離開你」，但陳男反而用各種變態理由要求她繼續服從。受害人甚至表明自己正值經期，陳男都要求她「執行契約」，除了用皮帶綁住受害人頸部和手腳之外，還徒手或用衣架拖鞋等物件施以毆打，陳男更要求她裸體如廁、學狗爬咬物件，甚至喝令受害人將內褲塞在口中，並用筷子性侵導致出血。

法官判處入獄15年。（AI生成圖片）

變態男揚言索償689萬新台幣

直到同年8月26日，陳男獲悉受害人將事件告知別人，於是相約見面「解除契約」，受害人聞言拒絕見面，陳男不斷恐嚇，不但透過LINE揚言索償689萬新台幣（約175萬港元），而且前往受害人工作地方進行騷擾，警衛察覺有異，協助受害人報警。之後陳男嘗試和受害人和解，但她嚇到跑入被窩內躲藏。

被告罪成判囚15年

陳男捱告後在庭上否認知道受害人有智力障礙，辯稱對她執行「性奴隸條款」只是口頭制裁，法官翻閱多項證據，認為受害人口供和鑑定報告內容相符，法官形容受害人智力等同小四至小五女生，工作以勞力為主，雙方半年內多次見面，每次持續約1至2小時，被告不可能不知道受害人有智力障礙，反而多次施以性虐，被告根本沒有反省自己過錯，裁定3項「對精神障礙或其他心智缺陷之人犯強制性交」、1項「強制」、1項「恐嚇危害安全」罪名成立，判處入獄15年，全案仍可上訴。

（綜合）