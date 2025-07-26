地鐵大媽大聲睇片！乘客1舉動令她收斂　網民讚：唔使嘈做到效果

乘坐公共交通工具時應控制音量避免影響他人，惟經常有人大聲播片而引發爭執。近日有網民發帖稱於地鐵留意到1名大媽乘客用手機大聲播放小紅書影片，在車廂內製造噪音，於是他走到對方身前把頭湊向對方的手機一同觀看，大媽被嚇得「非常知醜」即時收斂行為，並收起電話。網民都大讚樓主做法，在避免與大媽起衝突的同時又成功令對方停止製造噪音，「呢啲咪就係傳說中嘅高情商處理方法」、「叻！處理得好」、「呢個又幾work（有效），唔使嘈但又做到效果」。



近日有網民於地鐵遇到1名大媽用手機大聲播片，於是他走到對方身前看她的手機，嚇得大媽「非常知醜」即時收斂行為。（AI生成圖片）

該名網民在社交平台threads發帖，表示在「地鐵做咗件好挑機嘅事」。樓主指當時乘坐地鐵時，留意到1名「阿嬸」乘客用手機大聲播放小紅書影片，他觀察了1個站後實在忍不住，於是站起身走到對方前面觀看她的手機，「我企起身企佢面前隊個頭埋去睇埋一份」。

大媽嚇到即收斂

樓主的舉動明顯嚇了「阿嬸」乘客一跳，她於是反問樓主想做什麼，而樓主回應「睇電話」。「阿嬸」乘客即不解指「電話我喎」，而樓主即表示「你知就好，咁細聲啲」。樓主指，對方「非常知醜」即時收斂行為，並收好電話，不再大聲播放影片，而樓主形容「過程友善冇爭執」。

使用耳機避免聲浪騷擾他人是乘車禮儀之一。（AI生成圖片）

網民大讚避免言語衝突：高情商做法

帖文引起網民熱議，不少網民大讚樓主做法，「很聰明」、「呢啲咪就係傳說中嘅高情商處理方法，正常畀我就『X細聲啲喇』然後就鬧交收場」、「呢啲真係要表揚」、「叻！處理得好」；也有人表示「依個又幾work（有效），唔使嘈但又做到效果」，而樓主就笑言相關做法要看對象，「我覺得睇人，如果佢唔好老脾，可能我個post（帖文）係俾阿嬸打腫咗隻眼」。

另有網民分享類似做法的結果，「我做過同樣嘅嘢，個阿嬸仲伸出啲畀我一齊睇，直到我落車，吹X漲」、「男朋友試過，跟住佢啲對白照讀，都係成功令到阿嬸收返埋部電話」。

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