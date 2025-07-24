等8年首派市區公屋！港媽收大禮　網民形容超級大單位：可睇煙花

苦等8年終於有市區公屋單位！有港媽在公屋討論區發文，分享2017年底申請5人擴展市區單位，今年6月轉排市區單位，近日收到首派黃大仙區牛池灣彩輝邨中層單位，「今日小朋友正日生日收到大禮物」，雖然一家首選是何文田南邨，但仍打算前往考慮再作決定。網民連聲恭喜，又發現她獲派單位有465呎，形容是「超級大單位」，「大單位好間隔，空氣好，小巴密，如面向尖沙咀可睇煙花，如面向飛鵝山只能睇山水畫」，但有留言提醒該屋邨位置「吊腳」和多斜路。



樓主近日收到公屋首派，是彩輝邨的中層單位。（facebook「香港公營房屋討論區」圖片）

擴展轉市區 等8年終首派

樓主在facebook「香港公營房屋討論區」發文分享，指5人家庭在2017年底申請擴展市區公屋，無天倫樂優先配屋計劃跟「正常隊」，2024年終於見房署主任做審核，今年4月收到合格信後，6後尾轉至市區隊。苦等8年，近日收獲首派，「今日小朋友正日生日收到大禮物」。

她獲派的是黃大仙彩輝邨中層單位。照片所見，月租為3,491元。樓主稱該屋邨其非首選，「我想要何文田南邨」，但會到現場視察環境再作決定，更祝網友「早日有屋住」。

網民指該邨的5人單位有465呎，屬「超級大單位」。（資料圖片）

單位面積達465呎 網民：超級大單位

網民連聲「恭喜」，指該邨的5人單位面積達43.18平方米，即465呎，屬「超級大單位」，而且1995年才入伙不算舊公屋，「這裡的環境位置不錯，都算市中心，交通又好」、「地鐵到小巴站都係有蓋」、「要啦，唔太舊，又唔係三順」、「除環境清幽外，能接受斜路上落，但有小巴駁腳，買餸，生活所需要係彩雲攪掂，如能接受，未嘗不可嘅選擇！」、「未來鄰居恭喜你，大單位好間隔，空氣好，小巴密，如面向尖沙咀可睇煙花，如面向飛鵝山只能睇山水畫」。

網民溫提屋邨位置「吊腳」

不過有網民提醒樓主彩輝邨的位置「吊腳」，「仲要係全部斜路， 親身去行一轉睇一轉比較好」、「半山濕氣會比較重啲」。