最差公屋｜港男列3個「地獄公屋」　這屋邨2宗罪公認「差中之差」

【最差公屋2025／避雷／地獄公屋／最不好住公屋／公屋申請】這屋邨是公屋中的「地獄」？有港男於網上公屋討論區發帖文「集思廣益」，求問哪條公屋屋邨公認「唔好住」、「無嘢好食」及「搭車麻煩」，又拋磚引玉問「沙田新田圍邨」、「沙田美田邨」和「荃灣象山邨」是否符合以上條件。



帖文引來網民熱議，最多人認為「最唔好住屋邨」包括深水埗澤安邨、葵涌葵盛西邨、粉嶺皇后山邨、沙田新田圍邨、赤柱馬坑邨，當中1條屋邨更是「差中之差」，直指「無得走」、「難搵食」。



有港男於網上公屋討論區發帖文「集思廣益」，求問哪條公屋屋邨公認「唔好住」、「無嘢好食」及「搭車麻煩」。（資料圖片）

港男列3個「唔好住公屋邨」

公屋也有「入住排名」？該港男於Facebook群組「公屋討論區」發布帖文，問道「有冇邊條屋邨公認唔好住，冇嘢好食、搭車麻煩？」，又點名「沙田新田圍邨」、「沙田美田邨」和「荃灣象山邨」是否符合這3項條件。

樓主問「新田圍邨」是否符合「地獄公屋」條件。（Google地圖）

樓主問「美田邨」是否符合「地獄公屋」條件。（Google地圖）

樓主問「象山邨」是否符合「地獄公屋」條件。（Google地圖）

這公屋屋邨公認最差

網民看過帖文議論紛紛，深水埗澤安邨、葵涌葵盛西邨、粉嶺皇后山邨、沙田新田圍邨、赤柱馬坑邨這5條屋邨都獲比較多網民「提名」作「最地獄公屋」，「新田圍係少啲嘢買啫，但係交通方便喎」、「葵盛西，冇屯門元朗車，出九龍得37，出觀塘得38，出沙田得47x，來往荃灣繁忙時段小巴永久排長龍，葵盛西商場垃圾，連拼多多取貨都唔畀商店做」、「澤安。三甲一定有份」。

「澤安邨」被網民「提名」作「最地獄公屋」。（Google地圖）

「葵盛西邨」被網民「提名」作「最地獄公屋」。（Google地圖）

「皇后山邨」被網民「提名」作「最地獄公屋」。（Google地圖）

「新田圍邨」被網民「提名」作「最地獄公屋」。（Google地圖）

「馬坑邨」被網民「提名」作「最地獄公屋」。（Google地圖）

當中最多網民認為是「差中之差」的公屋屋邨，就是深水埗澤安邨，直指「無得走」、「難搵食」。不過亦有網民稱澤安邨沒有想像般差，「去黃大仙觀塘，返大西北佢最快」、「澤安邨旁邊現起緊新公屋，3年後落成將有電梯樓連通現澤安及通道連通白田，新商埸亦將會有」。

有網民指出，可以住公屋已是好事，沒有優劣之分。（Facebook群組「公屋討論區」）

網民：身在福中不知福

另有網民指出，公屋「鄰居」比地點更重要，「如果鄰居唔好就等於唔好住」，又認為可以住公屋已是好事，沒有優劣之分，「身在福中不知福」、「總之你認為那一條公屋邨最爛最唔方便都好，都係住到滿」。