女研究生指控遭撿屍性侵！男同學傻眼解釋案情逆轉　法官判決絕了

台灣發生性侵疑雲。新竹1名大學女研究生指控，和男同學飲酒期間，對方趁她醉酒意識模糊之際，竟然親吻其身體和施以指侵，於是發起民事訴訟，索償60萬新台幣（約15萬港元）。男被告反稱「你先摸我那的」，加上其他證據，法官裁定原告敗訴，同時獨自支付訴訟費用。



原告指控遭男同學性侵。（AI生成圖片）

原告控遭被告指侵

台媒於7月報道，案件在新竹地方法院進行審理，該名女研究生指控，案發2022年11月，她和1名男同學深夜在校內實驗室飲酒，當時她不勝酒力，男同學見狀伸出狼爪，吻向其身體並指侵。男同學事後對外散布事件，導致她遭受心理創傷及校園壓力，雖然檢察官決定不作出刑事起訴，但她仍以侵權為由提起民事訴訟，索償60萬新台幣（約15萬港元）。

CCTV顯示原告當時清醒

法官調閱多段閉路電視畫面，包括實驗室、廁所和返家路線，發現事發期間原告可以自行行走、使用門禁系統、和男被告親密互動，沒有失去行動能力，意識仍然清醒。原告提出多次錯誤輸入密碼及坐地畫面，試圖證明受酒精影響，嘗試證明其判斷力因酒精而下降，但法官認為例子過少，缺乏統計價值。

法官駁回其訴訟請求，下令原告需要獨自承擔是次案件訴訟費用。（AI生成圖片）

被告傻眼︰你先摸我那的

男被告事後透過LINE向她解釋，內容提及「你先摸我那的」、「然後我脫我的褲子讓你直接摸，然後才脫你的」等。法院認定原告沒有顯示抗拒，缺乏被強迫證據，而且她自行散播閉路電視畫面，無法證明被告對外說出事件誹謗原告，所以駁回其訴訟請求，原告需要獨自承擔是次案件訴訟費用。

（綜合）