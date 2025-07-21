的士美女乘客疑吸電子煙！後續這樣做更衰　司機發片怒罵：正X街

法例規定不可在公共交通工具上吸煙，有人卻公然違法？近日有的士司機發帖「公審」1名美女乘客涉嫌在車廂內吸食電子煙，之後還將「煙頭」丟在車內，行為令司機感到極之氣憤，爆粗怒斥「正X街」。有網民建議司機報警，「應該即時車佢去差館」，但亦有部份網民關注女子外貌，稱讚她漂亮，甚至表示「靚女就由佢啦」。



近日有的士司機發帖連同影片，「公審」1名美女乘客涉嫌在車廂內吸食電子煙，而且懷疑遺下煙頭。（Threads影片截圖）

該名的士司機在社交平台Threads上傳車內車cam片「公審」涉事女乘客，並表示「上車食煙仲要掉個煙頭喺車，呢啲人正X街」。從影片可見，該名坐在後座的女乘客容貌娟秀，正低頭看手機，其間曾將1支疑似電子加熱煙的物件放到嘴中吸食。

而樓主亦留言補充稱並未即時發現對方異樣，是直至接載下一名乘客時，由該乘客發現的士後座有「煙頭」，故氣極表示「（女乘客）食完放喺張櫈到，第二個客上車見到先發現，好XX街」。

部份網民卻將焦點放在女乘客的容貌上，大讚她「靚女」。（Threads影片截圖）

網民欣賞美貌 竟表示「靚女由佢」

影片引起網民熱議，不少網民認為片中女子行為不妥，指出在公共交通工具吸煙或屬違法，故建議司機報警，「應該即時車佢去差館」、「我見親啲人都係抌出窗口喎」、「啲X人成日覺得食電子煙唔係食煙」。但令人詫異的是，部份網民卻將焦點放在女乘客的容貌上，大讚她「靚女」，甚至有人漠視法規稱「靚女就由佢啦」、「咁靚女就原諒佢啦」。

在的士吸煙或被罰款

根據香港法例第371章《吸煙（公眾衞生）條例》第4條「禁止在公共交通工具內吸煙」，任何人不得在公共交通工具內，作出吸煙行為，可處定額罰款港幣1,500 元，或循簡易程序定罪後判處罰款港幣5,000元。

（Threads）