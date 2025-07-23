女子攜巨型膠板搭巴士！擋輪椅位及走道　網民轟：司機畀佢上車？

巴士公司對乘客攜帶上車的行帶有尺寸限制，惟最近有網民就在社交平台分享照片，顯示1名女乘客帶着約1.5米至2米長的巨型發泡膠板上車，站在巴士下層輪椅位附近，將膠板橫向放在地上，直接佔用了擺放輪椅位置，而且擋了部份下層走道。樓主稱當時是下班繁忙時間，照片也見其他乘客要繞過發泡膠板，才能走到下層後方座位或沿樓梯往上層，可見膠板影響其他乘客。



1名女乘客帶着約1.5米至2米長的巨型發泡膠板上車，直接佔用了擺放輪椅位置，而且擋了部份下層走道。（Threads圖片）

女子帶大型「行李」上巴士

樓主在Threads上發文，表示自己早前路過及看到1輛巴士，在下班繁忙時間，竟有1名女乘客攜帶約1.5米至2米長的發泡膠板上車，而且放在擺放輪椅的位置，因發泡膠板太長，佔據了整個輪椅位和部份下層走道，女乘客站在旁邊及雙手扶着板子。由於是下班的高峰時段，有不少乘客上車，許多人都要繞過該塊發泡膠板而走到下層後方，或者小心地經過樓梯口。

網民質疑巴士車長不作為

樓主不禁在帖文表示，「嘩，阿姐，咁慳皮坐巴士啊」，也有大批網民質疑該名女子為何沒有請人送貨，「點解唔叫人送返公司」、「可以叫Van仔，件Foamboard一嘢就爛，咁嘅錢唔慳得，條女都係冇腦，非常自私」。部份網民就認為巴士車長不應該女子上車，因為其行李已明顯超過限制，上車會影響其他乘客，「最唔明係司機點解畀佢上車？」、「司機收warning，唔執行職務」、「司機畀佢上嗰下勁」、「巴士司機有責任，其實可以唔畀佢上車」。

不過，也有網民笑言，「慳幾舊，撞鬼爛佢真係冇仇報」、「我開頭以為個女仔企喺個櫃枱前面……但望望下側邊咁似搭車嗰啲，點知原來真係巴士嚟」、「呢啲人係要有啲教訓㗎，諗住幫公司慳錢唔搭的士，搭巴士chok一chok就爛㗎啦，睇吓妳點同公司交代」。

城巴設行李大小及限制

根據城巴的乘客須知，每位乘客只可攜帶總重量不超逾5公斤及總體積不超逾0.1立方米之物品登車，而所有登車之物品或行李亦不可有任何危險性或厭惡性。車長有權拒絕攜帶著不符合以上規定之物品或行李的人士登上或乘搭巴士。該物品或行李不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士的通道上或樓梯上。