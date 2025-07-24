女子搭港鐵疑因傷心事落淚　4大媽當場恥笑　再做1舉動被批無品

人生終有不如意的時候，甚至會忽然感性或遇上傷心事而在公眾地方忍不住落淚，而最近有網民分享所見所聞，指日前乘搭港鐵時，看到1名女子在抹臉，仔細一看發現對方是傷心落淚，為免其他人看到，才假裝在看手機。正當樓主考慮應否上前安慰時，卻發現車上另外4名大媽也看到該女子舉動，還竊竊私語和笑對方，甚至「做啲摸臉嘅動作」，疑似在嘲諷該名落淚女子。大媽們後來下車，樓主立即向女子遞上1張紙巾，對方點頭道謝，「我就咁靜靜地企咗喺隔籬，留返啲空間佢」。大媽的舉動引來網民怒批，「見人喊仲笑嘅人應該係變態，都不求你有任何表態，點解仲要取笑我踩多人一腳呢？唔覺得有幾好笑」。



樓主乘搭港鐵時看到1名女子在傷心落淚車上，此時另外4名大媽也看到該女子在哭，竟竊竊私語和笑對方，甚至「做啲摸臉嘅動作」。（《愛的迫降》劇照）

4大媽摸臉疑嘲諷女子大哭

樓主早前在Threads上發文及分享事件，指事發當天他乘搭港鐵，看到另1名女乘客不停抹臉，本以為對方在手機上看到一些令人感動的內容，不禁流淚，「再望真啲，佢其實係拎住部電話亂撳」，估計女子不想哭得明顯。樓主續指，正當自己猶豫應否上前安慰女子之際，旁有4名大媽同樣發現該女子在大哭，惟她們卻因此竊竊私語，「佢哋咬完耳仔，再輪流擰轉頭望個女仔，然後再喺度笑，仲做啲摸臉嘅動作」。

樓主遞紙巾安慰

樓主在文中指，大媽們後來下車，樓主就拿出紙巾給該名女子，「佢接住咗之後，點咗下頭，就繼續喊」，樓主其後安靜地站在旁邊，希望留些空間給對方，「或者呢一個少少舉動，可以畀到啲安慰佢，無論發生咩事都好，都會過去的」。

網民斥大媽黑心並大讚樓主

帖文引來大批網民討論，並紛紛怒斥該4名大媽，「黑心無分年齡，我講緊個四隻大媽」、「嗰4個大媽，希望佢哋有一日都有報應」，不少人就大讚樓主的舉動窩心，認為遞紙巾只是小舉動，但能至少讓女子感到不孤單，而且樓主也給予對方空間，「我都試過，分手喺地鐵喊有女仔畀紙巾我，叫我唔好喊要堅強，好warm」、「我都試過收到陌生人嘅紙巾，小小嘅舉動但嗰下真係會覺得好warm」、「紙輕情義重，小小嘅舉動，大大嘅窩心」。