男童搭港鐵走失大哭　熱心婆婆安慰陪伴　內地人讚香港：充滿溫度

香港人有愛！有在香港工作的內地人於網上發文大讚港人的暖心行為，指出下班乘港鐵回家時，發現一名疑似來自內地的男童與家長走失，在車廂大哭，幸得一位好心婆婆在旁安撫，港鐵職員接報後，馬上在列車到達下一站時接走男童，着他不用擔心，很快就能與媽媽重逢。目擊過程的樓主大受感動，讚揚香港是「一個充滿溫度的城市」。



有男童乘搭港鐵時與媽媽走失，有位熱心婆婆一直在旁安慰，陪伴男童等待媽媽前來接走。（小紅書圖片）

樓主於小紅書發文，憶述當天下班乘搭港鐵東鐵線回家，一名疑似來自內地的男童於會展站上車後一直大哭，他猜測列車車門快將關閉時，男童趕得及上車，家長來不及被隔在門外，幸好當時有位好心婆婆在旁安撫與家長走失的男童。

樓主說，列車到達下一站紅磡站時，接報事件的港鐵職員已一早在月台待命接走男童，並用普通話安慰道「不用擔心，你媽媽馬上就會來」，而好心婆婆跟隨下車，陪伴男童坐在月台等待媽媽前來接走。

帖文引來網民紛紛大讚港人有愛，不少人都會主動伸出援手幫助他人，認為有些人覺得被港人歧視，源於自身沒禮貌沒質素，「香港的人好有愛，有少數人因為自己沒禮貌，大爺款而受到歧視，就地域黑，所以公道自在人心」、「去香港咁多次我真係覺得啲人都好nice啊」、「香港其實真係好好，有啲人就係冇素質，人哋好心話佢，佢就覺得人哋歧視佢」、「香港是一個特別有愛的城市，只有生活久了你才懂。當你遇事，香港人都會伸出手去幫助你，不計較什麼。我覺得在一個這麼有愛城市下生活很幸福，房子小點又有什麼」。