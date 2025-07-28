人夫轉發妻子露胸自拍照！邀女鄰居做多人運動　遭妻怒告下場慘了

不少人會自拍性感照片傳給伴侶，藉以增進彼此情趣，但絕不應擅自轉發他人。台中1名人夫在未得妻子同意下，將對方身穿網狀睡衣、裸露胸部的自拍照片，傳送給1名女鄰居，欲邀請對方進行「多人運動」。女鄰居當時沒有同意，但仍截圖自保，後來她和人妻成為閨密，繼而告知此事。



人妻獲自事件後怒告丈夫，男被告在庭上否認罪行，聲稱當時妻子可以自由操作其手機，懷疑是她自行傳相給女鄰居。法官卻沒有接納被告口供，裁定「妨害秘密」罪名成立，案件經過2次審理，被告同樣被判囚8個月，案件定讞不得上訴。



人夫未得妻子同意下，將對方身穿網狀睡衣、裸露胸部的自拍照片，傳送給1名女鄰居，欲邀請對方進行「多人運動」。（AI生成圖片）

人夫轉發妻子性感自拍相

台媒於今年7月報道，2020年11月30日，涉案人夫在LINE收到妻子穿上透明網狀睡衣、裸露胸部的自拍照片，他一直好好收藏。到了2022年4月，他把照片轉發給1名女鄰居，有意無意間欲邀請對方和他們進行「多人運動」，而且訛稱妻子是雙性戀，同樣對女性有好感，人夫更稱他們會在交友程式上相約其他女生。女鄰居立即拒絕，同時截圖保護自己，日後更成為事件鐵證。

女鄰居與人妻成閨密 踢爆人夫惡行

之後涉案夫妻感情生變，各向對方發起多次訴訟，人妻反而和女鄰居成為閨密。到了2024年2月，女鄰居向人妻透露曾收到其露胸照一事，人妻知悉後怒告丈夫。

案件經過2次審理，男被告一樣被判囚8個月。（AI生成圖片）

男被告懷疑是妻子自行傳相給女鄰居

男被告辯稱沒有將照片轉發給該名女鄰居，又指當時妻子可以自由操作其手機，懷疑是妻子傳給女鄰居，至於邀請進行「多人運動」方面，被告承認確實曾和妻子討論過，指妻子可以自由挑選對象，他曾經提及該名鄰居「也許是我們可以一起接觸的對象」。他重申妻子是雙性戀，希望藉裸露照片引誘鄰居，被告更質疑相關對話紀錄是偽造，目的作出誣告。

案件經過2次審理 被告判囚8個月

法官經審理後認為，男被告口供和女鄰居的證供和其他證據並不相符，就算他們曾經共同尋找對象，不等同於原告同意被告擅自將其裸照傳送給其他人，案件在台中地院經過一審後，被告「妨害秘密」罪名成立，入獄8個月，被告上訴至台灣高等法院台中分院進行二審，卻被駁回，案件不得再上訴。

（綜合）