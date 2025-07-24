台版紅姐？養子有女裝癖遭反對　他離家失聯3年　養父母忍痛咁做

南京偽娘網紅「紅姐（又稱南京紅姐、紅爺）」男扮女裝，免費和多名男子發生性關係，事件曝光震驚全球網絡，而事件亦令許多偽娘愛好者被稱為「紅姐」。而台南1對夫妻早年收養1名男童，原本一家關係融洽，惟養子卻被發現有女裝癖，家人極力反對，養子索性離家出走，已失去聯絡大約3年，養父母無奈終止收養關係，獲得法庭批准。



養子被發現有女裝癖，家人極力反對，他索性離家出走，已失去聯絡大約3年。（AI生成圖片）

家人發現養子男扮女裝興趣

台媒於今年7月報道，當地1對夫婦於2007年12月28日共同收養1名男童，一家人開心生活，豈料養子在技術型高級中等學校求學時，家人發現他迷上男扮女裝的興趣，於是強烈反對，導致家庭關係疏遠惡化。

養子離家失聯3年

到了2022年，養子離家出走，自此失去聯絡，養父母2024年5月收到地檢署有關養子的傳票，但他們無法聯絡到養子，即使通報是失蹤人口。警方尋獲養子，但對方不願和家人回復聯繫。

養父母無奈終止收養關係，獲得法庭批准。（AI生成圖片）

法官批准終止收養關係

養父母無奈認為，雙方和陌生人近乎沒有分別，而且完全不清楚養子住所及生活情況，只能向法院申請終止收養關係。案件審理期間，養子都沒有出庭，法官認為，雙方感情或信賴已經出現裂痕，而且不能修補，雙方沒有繼續維持關係意願，所以批准終止收養關係。

（三立新聞網）