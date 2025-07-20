韋帕風球｜惠康Aeon貨架被搶空影片瘋傳！這1款蔬菜竟無人要買？
撰文：布萊恩
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【天氣消息／颱風消息／韋帕／打風必備／搶購／8號風球】颱風韋帕襲港，天文台更發出9號風球，並指會視乎本地風力變化，評估是否需要發出10號颶風信號。
韋帕來勢洶洶，市面出現「搶購潮」，惠康、Aeon等不少超市、商戶貨架的菜等食物被搶購一空，但竟然有1款蔬菜「無人吼」，完完整整被留在貨架上？
8號風球現正生效，而3號風球生效期間，不少市民趕到超市「入貨」渡過颱風。有網民就在Facebook發布相片，指超市Aeon貨架上麵包幾乎被搶購一空，畫面相當震撼，留言「香港地好奇怪，一話打風啲人就會去搶嘢，下午6點Aeon嘅麵包已經搶購一空，其實而家打風好多食肆都開門，真係唔使搶㗎喎」。
Aeon、惠康等超市現搶購潮
不過在「搶購潮」竟然還有「生還者」？有港女在社交平台Threads發布影片，指在超市惠康蔬菜貨架上大部份空間「空空如也」，然而西芹一欄包裝整齊「完好無缺」，笑言「媽咪！我買到菜啊！」。
拍片港女：一個颱風睇清香港人幾唔like西芹
影片見到，惠康蔬菜貨架上，不少位置的蔬菜都已被「買光」，西蘭花亦所剩無幾，惟在一旁的西芹似乎無人理睬，包裝整齊堆滿貨欄。樓主則在影片寫上「一個颱風睇清香港人幾唔like西芹」。
網民熱議西芹好壞：處理麻煩 vs 好食
影片引來網民熱議，有人直指「西芹係用來送畀垃圾桶嘅」、「啲人覺得（處理西芹）麻煩掛」。但亦有人為西芹「平反」，「處理佢有啲麻煩，但是做到好多好味嘢，講起有啲肚餓……羅宋湯/西芹炒雞柳/炒雞腎」、「我愛，成日榨汁飲」。
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