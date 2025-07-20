颱風韋帕‧有片｜藍灣半島刮強風　清潔工捉緊垃圾桶防吹走獲激讚

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）周六（19日）深夜增強為颱風，天文台在今日（20日）凌晨零時20分改發8號號東北烈風或暴風信號。



雖然天氣惡劣，但仍然有工人在戶外冒險工作，網上流傳1條影片，顯示昨晚（19日）當時仍然是3號風球，但風勢猛烈，清潔男工在小西灣藍灣半島戶外近海位置拉動綠色大型可移動垃圾桶，受到強風吹襲，加上垃圾桶有輪子，令到男工需用盡九牛二虎之力捉緊垃圾桶，而垃圾桶甚至被吹到打開桶蓋，可見風力之猛烈。



大量網民大讚清潔工「辛苦晒」、「好多人打風仲要工作，希望佢哋安全」、「辛苦晒打風依然謹守崗位的工作人員」。



身穿制服和戴上口罩的清潔男工在場拉動綠色大型可移動垃圾桶。（Threads影片截圖）

強風加上垃圾桶有轆，清潔工用盡全力捉緊垃圾桶，防止垃圾桶被吹走誤傷旁人，垃圾桶甚至遭強風吹到打開桶蓋。（Threads影片截圖）

樓主︰3號波都已經咁大風

樓主在Threads上載影片，片長約10秒，樓主指出當時是昨晚（19日）晚上7時40分左右，正值3號風球，現場是小西灣藍灣半島室外近海位置，形容「3號波都已經咁大風」。

男工仍然沒有放手，繼續拉動垃圾桶，去到牆邊位置。（Threads影片截圖）

清潔男工用盡全力捉緊垃圾桶

片中可見，現場風勢猛烈，1名身穿制服和戴上口罩的清潔男工在場拉動綠色大型可移動垃圾桶，強風加上垃圾桶有輪子，清潔工要用盡全力捉緊垃圾桶，防止它被吹走誤傷旁人，垃圾桶甚至遭強風吹到打開桶蓋，但男工仍然沒有放手，繼續拉動垃圾桶，終於去到牆邊位置。

男工仍然沒有放手，繼續拉動垃圾桶，去到牆邊位置。（Threads影片截圖）

鐵欄早被吹倒

當時有2名男子站在附近，相信正用手機和腳架拍攝強風情況，另有途人經過，受到強風影響，行走比較狼狽，而鐵欄更是一早被吹倒。

2名男子站在附近，相信正用手機和腳架拍攝強風情況。（Threads影片截圖）

網民︰無名英雄

影片引來許多網民激讚，「無名英雄」、「真係好唔話得！辛苦晒啦！」、「工友小心啊」、「注意安全」。

（Threads）