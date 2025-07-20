颱風韋帕｜天台水浸全家狂舀水？網民同情 認出是這個颱風下發生
撰文：喬納森
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【天文台／韋帕／颱風／10號風球】熱帶氣旋韋帕（Wipha）7月20日深夜增強為颱風，天文台在今日（7月20日）早上9時20分改發10號風球。有港女在網上發片，指昨日下午拍得在頂層住宅的居民因大風雨，露台排水口疑去水不及被淹浸，見三人在天台狂舀水，把水潑出露台外。片段引來不少網民熱議，有人「舀到幾時？ 舀到個風走？」、 「唔明，你個排水口出咗咩事，正常清咗啲垃圾就已經好去水，唔使咁樣瘋狂舀水㗎喎」。不過有網民認出，影片拍攝的是2018年颱風山竹襲港時情況，並非今次韋帕襲港情況。
有港女在Threads發片，影片見到當時正大風大雨，對面住宅大廈頂樓疑天台位置被雨水淹浸，有三人在天台內不斷臼水，再向外潑出大廈外，以防水浸滿天台。而樓主稱影片中是她本人。
網民同情：舀到個風走？
影片引來網民留言，有人同情戶主「舀到幾時？ 舀到個風走？」、 「唔明，你個排水口出咗咩事，正常清咗啲垃圾就已經好去水，唔使咁樣瘋狂舀水㗎喎」，「你咃舀水動作好整齊，一家人好齊心」。
樓主回應網民時解釋為何出現去水問題，「因為露台有個好大嘅櫃，但係因為一直冇發生過呢個問題，所以我哋冇人留意過個櫃有嚿磚頭晾住喺上面，一直頂住個排水口，隻手伸唔到入去，用其他嘢都撩唔到」。
有人認出是山竹襲港時發生 影片再瘋傳
不過有網民指影片的確是在10號風球下拍得，但已是2018年颱風山竹襲港情況，「都好幾年前條片，而家仲舀緊？」、「好多年前唔知山竹定天鴿，主人翁若干年前蒲頭，當年真係笑死我」、「好似山竹嗰陣拍的」。
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