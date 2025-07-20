韋帕│8號風球打工仔趕搭港鐵頭班車影片瘋傳！網民：感謝默默付出

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球】颱風韋帕襲港，天文台於7月20日凌晨12時20分發出8號風球，至今早7時20分改發9號風球，早上9時20分更改發10號風球。雖然打風天氣惡劣，但仍有不少市民需要上班。有港男於社交平台發布影片，指今日（7月20日）早上6時8號風球下，港鐵站有大批打工仔趕入閘乘搭頭班車上班，以英文留言「向這些辛勤工作的人們致敬！」。



影片引來網民熱議，「感謝一班默默付出的人」、「辛苦你們了」，又提醒颱風下上班要加倍小心。



有港男發布影片，指今日（7月20日）早上6時8號風球下，港鐵站有大批打工仔趕入閘乘搭頭班車上班。（peter.chow.180／Threads影片截圖）

無懼打風風吹雨打仍緊守崗位。有港男於社交平台Threads發布影片，指今早6時8號風球下，港鐵站有大批打工仔趕入閘乘搭頭班車上班，留言「相關行業的朋友們利用地鐵回到崗位。Kudos to these hardworking people！（向這些辛勤工作的人們致敬！）」。

8號風球打工仔趕搭港鐵頭班車上班

從影片見到，當時街上橫風橫雨，不少打工仔打開雨傘站在港鐵站大閘外等候。當港鐵職員打開大閘，打工仔們隨即魚貫進入車站趕往乘搭頭班車上班。

當港鐵職員打開大閘，打工仔們隨即魚貫進入車站趕往乘搭頭班車上班。（peter.chow.180／Threads影片截圖）

當港鐵職員打開大閘，打工仔們隨即魚貫進入車站趕往乘搭頭班車上班。（peter.chow.180／Threads影片截圖）

當港鐵職員打開大閘，打工仔們隨即魚貫進入車站趕往乘搭頭班車上班。（peter.chow.180／Threads影片截圖）

網民：感謝一班默默付出的人

影片震撼網民，「感謝一班默默付出的人」、「辛苦你們了」，又提醒颱風下上班要加倍小心，「大家要小心」。亦有網民笑言「我嘅訴求就係返工」、「想知港鐵員工點返工」。