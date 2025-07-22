內地登記結婚竟「領到離婚證」！事件秒登熱搜　民政局這樣解釋

7月21日，有博主在社交平台發視頻稱自己當天去長春市汽車經濟技術開發區民政局辦理結婚登記 ，但等證件拿到手時卻變成了離婚證。



該話題衝上熱搜，民政局綜合科回應，已要求婚姻登記處出具情況說明，正在處理。

7月21日，有博主稱自己當天去長春市民政局辦理結婚登記 ，但等證件拿到手時卻變成了離婚證，該話題迅即衝上熱搜。（微博影片截圖）

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該視頻發布者稱，7月21日上午，她和丈夫到長春市汽車經濟技術開發區民政局婚姻登記處辦理結婚證，結果領證時突然發現，紅色的證書封面竟然是「離婚證」，內頁本應印有「結婚證字號」的位置也是「離婚證字號」，不過具體的字號開頭字母是代表結婚的「J」，而不是代表離婚的「L」。

7月21日下午，記者就此事致電長春市汽車經濟技術開發區民政局。接線人員告訴記者，當天確實發生了一起發錯證的事情，但及時更換後，當事人也諒解了：

因為周一我們統一往各個窗口增加新證，當時是把離婚證放錯位置了，插在結婚證裏頭了。當時沒注意，就發出去了。（發現後）及時給新人把證換過來了，更正了。

工作人員告訴記者：

證件發錯了，我們已經糾正了，也給當事人道歉了，下次一定注意。

另外，接線人員也表示，此事是用錯了證，不是業務辦錯了，（新人結婚的）訊息都是正確的，且博主所發的離婚證件上的字號不是離婚證字號，而是結婚證字號。

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