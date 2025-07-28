驚險上班日！女同事微波爐叮充電式金屬飯盒　電池發脹冒煙險爆炸

微波爐是家居及公司常見的電器之一，近日有網民發帖埋怨稱有公司同事將內置電池的充電式加熱金屬飯盒放進微波爐加熱，導致微波爐冒煙及傳出異味，險致火災。幸好茶水姐姐及時斷電，才不致釀成事故。不少網民都對樓主女同事的行為感到震驚，並嘲諷她「咁無常識」、「點解仲生存到」。



有網民發帖稱，有同事將內置電池的充電式加熱金屬飯盒放進公司微波爐加熱。（AI生成圖片）

該名網民在社交平台threads發帖抱怨，甚至直言「我覺得終有日我會死喺啲onX同事手上」。她表示日前有1名女同事使用公司微波爐加熱飯盒，但該女同事竟將內置電池的充電式加熱金屬飯盒放進微波爐中，險些釀禍。

充電式加熱飯盒放入微波爐 叮至出煙傳怪味

樓主形容當時情況可怕，「叮X到個微波爐好似練玉女心經咁出X晒煙，成個pantry（茶水間）一陣臭膠加唔知咩嘅怪味」；又指所幸茶水姐姐發現及時，「好彩茶水姐姐醒水即刻熄爐抆插蘇，如果唔係爆炸都似」。

她又表示，其實飯盒底部已圖文並茂說明不適用於微波爐，故難以理解女同事做法，「微波爐叮鋰電係乜X嘢玩法呀到底？」，又無奈稱「我真係淨係想快快樂樂出門、平平安安回家咋……畀條生路吖」。

樓主上傳照片指「舊電脹到撐到個金屬飯盒都凸起咗」。（Threads）

網民狠嘲「無常識」

帖文引起網民熱議，大批網民不解樓主的女同事不但將金屬飯盒放入微波爐加熱，且飯盒還是自帶電池，並狠嘲她「咁無常識」、「點解仲生存到」，有網民就好奇飯盒叮完後的狀態，而樓主就上傳照片指「舊電脹到撐到個金屬飯盒都凸起咗」。也有網民建議樓主通報管理層，由公司處理，而樓主就搞笑回應指她就是該名接獲報告的行政人員，「貧尼就係嗰位不幸嘅admin，阿彌陀佛遇到碌X」。

網民分享類似經歷

另有不少網民都分享遇過其他同事的奇葩行為，「試過有同事叮暖包，叮咗十分鐘，成個office都係煙」、「我有一日喺公司，突然聽到公司個微波爐有怪聲，一睇發現佢出緊煙，同入面出晒火花即係去掹插蘇，原來我老闆唔知做乜會有盒大家樂豬排飯，個盒底係錫紙嗰種，佢竟然成盒就咁放左入微波爐度叮」、「返工係令人生命受到威脅既地方，我公司用蒸焗爐，有人拎個膠飯盒放入去焗，焗到臭膠味出晒煙，茶水阿姐去睇先發現成個飯盒熔係個盤度」。

（Threads@jp_maltik）