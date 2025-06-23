同事誤吃飯盒！食幾啖放回　打工仔進食時知真相　聽1句回應嬲爆

上班族如自備飯盒，有時可能會出現誤認飯盒事件，但如何補救才更重要。日前有打工仔嬲爆發文，稱不幸被同事認錯飯盒，對方「食咗幾啖先發覺」，但他竟然將吃過的飯盒放回雪櫃。至樓主用膳時，還以為是上班匆忙導致飯盒「無咗一忽」，便照樣進食，而碰巧該同事經過看到便道出實情。



樓主當下狠批對方，「宜家我食咗你口水尾，你有咩唔舒服傳染咗俾我咁點算？」，不過對方不以為然，還嬉皮笑臉稱「病咗咪請SL（Sick Leave，病假），哈哈」，令樓主氣憤不已。網民都炮轟該同事嚴重缺乏衛生意識，「咁同吐口水落去無咩分別」，又認為對方舉動無品，「擺返入雪櫃真係好癲，一係佢就由頭扮到尾唔好出聲，之後講嘅心態係？」



有打工仔不滿飯盒被同事誤吃，對方吃了幾口後竟放回雪櫃，遂嬲爆發文，惹來網民熱議。（AI生成圖片／資料圖片）

午膳叮飯察覺飯盒有異 以為上班匆忙所致

該打工仔投稿至threads專頁「奴工處」，氣憤稱「今日嬲到震！」樓主指某日午膳前往叮飯，打開飯盒時看到裏頭「打風咁，無咗一忽」，以為是上班太匆忙所致，沒有為意便和同事一起準備用膳。在吃飯期間，另一個部門較資深的同事經過，稱「原來呢盒飯係你㗎？」，樓主不明所以詢問對方「係呀，做乜嘢？」，對方竟然說出令人震驚的內情。

較資深的同事坦承早前誤認飯盒，「食咗幾啖先發覺盒飯唔係我」，然後把盒放回雪櫃。（《逃避可恥但有用》劇照）

同事稱誤認飯盒「食咗幾啖先發覺」 後續放回雪櫃

該同事向樓主坦承早前誤認飯盒，因為其飯盒外形與樓主的飯盒一模一樣，「食咗幾啖先發覺盒飯唔係我」、「但我又唔知（係）邊個，我擺返入雪櫃先」，打算之後再向飯盒物主交代。樓主聞言即時批評對方，「有無搞錯，咁你唔應該擺返入雪櫃啦」、「宜家我食咗你口水尾，你有咩唔舒服傳染咗俾我咁點算？」，又質疑對方怎會不知道自己飯盒什麼模樣。

誤吃飯盒者輕佻回應：病咗咪請病假

不過該同事態度輕佻，稱「又唔使咁嬲，所以宜家咪同你講聲唔好意思」，又嬉皮笑臉稱「病咗咪請SL，哈哈」，然後便借故離開。樓主最後將全個飯盒丟掉，但憶述事件時仍怒氣難消，故詢問網民「大家覺得我可以點樣做好？」。

樓主批評對方放回雪櫃舉動，質疑「宜家我食咗你口水尾，你有咩唔舒服傳染咗俾我咁點算？」（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民大感嘔心 狠斥：病咗睇醫生條數係咪佢俾？

不少網民炮轟該同事行為，「食錯已經要即時貼張紙喺飯盒度，叫物主聯絡，（再）買返飯畀對方啦」、「擺返入雪櫃真係好癲，一係佢就由頭扮到尾唔好出聲，之後講嘅心態係？」、「如果角色互換，佢仲唔企定定搵邊個叮咗佢個飯咩」，同時批評對方衛生意識欠奉，「咁同吐口水落去無咩分別」、「病咗睇醫生條數係咪佢俾？」、「同HR投訴啦，話佢行為和態度涉及職場公共衛生和員工健康風險」。

樓主嬲爆投稿，公審同事劣行。（threads截圖）

網民建議以下方法 減低被誤認飯盒機會

有留言提議打工仔可採用以下方法，減低被人誤認飯盒機會，「以後喺個飯盒上面寫張Memo紙，『呢個唔係你個飯盒』」、「我會貼張memo紙喺個蓋到，再寫我個名，從來都無試過俾人叮錯我盒飯」、「試吓用啲外形特別啲嘅飯盒，以前返工用卡通飯盒，無人同我撞」、「我以前叮飯會企喺微波爐前面，叮完自己拎出嚟，唔俾人掂」。

（threads＠slavedepartment）