獲港女提醒背囊打開　同行男反擔憂1事　內地女：這裏可相信別人

善意提醒或能助人。有網民發帖稱日前提醒1名操普通話的陌生路人背包拉鏈未拉好，對方微笑致謝，惟樓主卻聽到她的同行男伴對其行為表示不解，指不習慣提醒他人，擔憂遇上「碰瓷」。帖文引起網民熱議，不少網民卻始終選擇好意幫忙、主動提醒別人，「提一提自己都無蝕底，無所謂啦」、「因為會好擔心佢跌嘢，跌咗會唔開心」。



近日有網民在街上提醒1名操普通話的陌生路人背包拉鏈未拉好。（AI生成圖片）

該網民在社交平台Threads發帖，表示日前在街上遇到操普通話的男女途人，而該名女子的背囊呈打開狀態。樓主好意提醒對方拉好背囊拉鏈，對方亦微笑致謝。

同行男伴指「不習慣」提醒他人：搞不好是碰瓷

不過當樓主準備離開時，卻聽到二人對話，男子對樓主提醒路人注意手袋的行為感到震驚及不解，並表示「原來香港人會這樣啊，不認識的也會提醒」、「我就不習慣這樣做，誰知道路上會碰到什麼人，搞不好是碰瓷之類的」，而女子則回應「這裏不一樣，這裏可以相信別人，他們會幫助別人」。

有網民不解男子想法，「我想理解一下，佢背囊打開咗叫佢拉好，喺邊方便可以碰瓷？」。有網民就認為「應該係講緊個袋開咗嗰個會碰瓷你，話唔見咗財物之類，所以佢哋唔敢提人」。

樓主指聽到女子的同行男伴說「不習慣」提醒他人，並擔憂遇上「碰瓷」。（AI生成圖片）

樓主反思認為藏2風險：中伏、誤會

而樓主事後指「由細到大，我得到過呢種路人甲嘅提醒無數次，自己都試過開聲溫馨提示人哋，一直都覺得好正常」。她又反思事件，認為提醒他人注意手袋或有兩項風險，一是「中伏類」，即對方故意打開背包「碰瓷」，「佢會話裏面唔見咗嘢，懷疑我係賊，雖然我一身清白，喺街咁搞法都會好麻煩，或者佢會屈我有同黨」；另一種是「誤會類」，「佢真係唔見咗嘢，根本個袋打開係因為之前有扒手偷咗嘢，如果佢誤會係我，咁就麻煩啦」。

網民選擇提醒他人

她亦好奇網民在是否提醒陌生人中如何抉擇，而大部份網民均選擇提醒他人，「試過見到個阿姐背囊冇拉拉鏈，入面有一大疊現金好顯眼，真係俾人攞咗都唔知，我即刻提佢拉返拉鏈，我都試過俾人提醒，好小事」、「提一提自己都無蝕底，無所謂啦」、「經過好多好心人提我之後決定提返人」、「愛心的確會傳染」、「因為會好擔心佢跌嘢，跌咗會唔開心」。

（Threads@louleung）