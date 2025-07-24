少爺占買車厘子被檔主逼買$60兩磅　網民熱議：冇人情味VS潛規則

在生果檔買生果要兩磅起跳是否合情理？著名商台DJ少爺占（甄子康）於網上發文分享買生果經歷，他於生果檔欲購買1磅車厘子，解釋自己1個人吃不完2磅，檔主卻堅持要求他買60元兩磅。



事件引來網民熱議，有人批評「最憎呢啲逼人買兩磅」、「街市要贏超市，靠的就是彈性與人情味，否則為何不去質素較有保證的超市？」。不過也有網民認為，「人哋都講明$60兩磅，係最低消費，你仲話要一磅，人哋梗係唔show你啦，醒目啲啦，要聽得懂人哋嘅潛規則」。



著名商台DJ少爺占（甄子康）於網上發文分享，他於生果檔欲購買一磅車厘子，卻遭檔主逼買兩磅的經歷。（「jimyan 」ig圖片）

少爺占7月20日於Threads發文分享事件，他當時問生果檔檔主「車厘子幾錢磅？」，檔主回答「$60兩磅」。少爺占續說，「咁我要一磅，唔該」，但檔主要求他買兩磅，「要兩磅啦！」，少爺占解釋「一個人食唔晒，一磅得啦唔該」。

少爺占買車厘子被檔主逼買$60兩磅

檔主非常堅持要兩磅起跳，回答道「咁無啦」，少爺占追問「唔可以買一磅㗎？」，但不獲檔主理會，「之後佢冇理我，亦唔肯賣一磅俾我」。

少爺占追問「唔可以買一磅㗎？」，但不獲檔主理會，「之後佢冇理我，亦唔肯賣一磅俾我」。（Unsplash圖片）

網民熱議：冇人情味VS潛規則

帖文引來網民熱議，有網民批評檔主，「冇聽過只可以兩磅買起喎，有啲半磅都得啦，最多咪貴少少，冇理由有生意都唔做」、「香港依家趨向小家庭社會，成日逼人買2件已經開始行唔通，仲要係啲唔擺得嘅嘢」。

有網民就認為檔主有自己原則，少爺占可選擇第二間合心意的生果檔，「佢咁標價通常係想兩磅咁賣，如你只需要一磅，佢會開高啲價例如40元，不過好明顯佢好堅持」、「好少事啫，咪去第二檔囉，人哋做生意有人哋嘅規定」。

甚至有網民「教精」檔主，以語言藝術推銷生果，「唔識做生意，佢應該講『40蚊一磅，60蚊兩磅』」、「識做生意應該係$60一磅，買一送一」。