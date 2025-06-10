旺角買生果收100元假鈔　折返理論不成報警　內地女兩原因棄追究

使用現金付錢找續要慎防偽鈔！有內地女於網上發文大呻，在旺角1檔水果攤換到假鈔，她當時付了500元紙鈔購買10元小番茄，再拿着店家找續的錢去另1檔買榴槤，榴槤店家指出內地女手持的其中1張100元紙鈔是假鈔，於是她折返理論，店家不承認責任，她只好報警求助，但最終她基於兩個2原因決定放棄追究，嘆道「就當花錢買了個教訓吧」。



有內地女於網上發文大呻，在旺角1檔水果攤換到假鈔。（小紅書圖片）

該內地女於小紅書以「旺角街市換到假鈔」為題發文，直指是「血的教訓」，提醒網民「大額鈔票最好不要用在旺角水果攤買東西！」。她講述事情經過，當時和朋友各拿着500元紙鈔去買水果，她於旺角廣東道1檔水果攤買了10元小蕃茄，店家找回490元，由於「當時燈光顏色呈紫色，加上自己根本沒有防備心」，沒有細看就收起紙鈔。

旺角買生果收100元假鈔

內地女續說，她們前往另1檔買榴槤，付錢時「店家好心告訴我這是假鈔！」。內地女立即與朋友折返理論，但「店家根本不承認，還破防大罵！」，內地女於是報警求助，40分鐘後警方到達現場，當時時間為晚上8時50分，店家已收拾乾淨打道回府。

內地女收到的100元偽鈔，上面明顯見到印上了「game currency」字眼。（小紅書圖片）

內地女報警 兩原因棄追究

警員向內地女表示，即使店舖有攝像頭，但「無法證實這1張假鈔就是從這家店舖流出來，也無法證實店主是否知情這是假鈔」。警員詢問是否還要追究，「追究仍需3小時筆錄」，內地女認為於事無補，她的初衷是想給店家1個教訓，不要如此猖狂，「就當花錢買了個教訓吧」。

內地女提醒大家使用紙鈔一定要警惕，「在街市等一些流動性強且人員複雜的情況時，遇到大額現金打散務必確認紙幣真實性」。

警員到場處理事件。（小紅書圖片）

內地女：假鈔手感很光滑+印了道具字眼

有網民留言問怎樣看出是假鈔，內地女表示「首先假鈔手感很光滑，其次就是看上面的字，我這上面寫了game currency，最後就放在光源看空白處有紋路，假鈔很乾淨」。

其他網民指出，「天吶，這真是血的教訓」、「你這張假鈔太明顯」、「在香港這麼多年，我都好少去旺角這種地方買嘢，這個地方原本人流就雜亂」。

有網民猜測，「遊戲道具做的這麼真，但應該不是故意做假鈔的，不然也不會寫game currency了」、「只有兩個可能，1是店鋪是慣犯，一直用假鈔找換，但可能性很低，畢竟打開門口做生意，一查基本走唔甩；2是客人付的，他收錢的時候也沒注意到，可能性較大」。

內地女提醒，「在街市等一些流動性強且人員複雜的情況時，遇到大額現金打散務必確認紙幣真實性」。（小紅書圖片）

即看中銀100元紙鈔6大防偽特徵

金管局網頁列有詳細資料教導市民如何分辦偽鈔，其中2018年發行的中國銀行（香港）100元紙鈔，有6大防偽特徵，分別為：動感光亮圖案、開窗金屬線、凹凸手感、隱藏銀碼、高透光水印及熒光透視銀碼。

金管局網頁列有詳細資料教導市民如何分辦偽鈔。（金管局網頁截圖）

金管局網頁列有詳細資料教導市民如何分辦偽鈔。（金管局網頁截圖）

2018年發行的中國銀行（香港）100元紙鈔，有6大防偽特徵。（金管局網頁截圖）