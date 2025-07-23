4風亂舞？天文台：周末或再有低壓區形成+路徑超奇特　歐美咁預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON／范斯高／羅莎／竹節草】颱風韋帕剛吹襲完香港，將有「4風亂舞」？除了范斯高、羅莎、竹節草，還有1個風將於周末生成？天文台預料，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海中北部，其上可能有一低壓區於週末期間形成；預料該廣闊低壓槽會逐漸向北移向華南沿岸，於下星期中至後期在沿岸地區徘徊，為該區帶來不穩定天氣，此外，熱帶氣旋竹節草會在今明兩日向東北方向移動，橫過呂宋北部及台灣以東海域。而熱帶氣旋范斯高會橫過東海，移向中國東南沿岸及減弱。



颱風韋帕剛吹襲完香港，將有「4風亂舞」？（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，范斯高會逐漸減弱，移向中國東南沿岸。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，范斯高會逐漸減弱，移向中國東南沿岸。（天文台）

竹節草則會360度「U Turn」向東北方向移動穿過菲律賓往日本方向移動。（天文台）

竹節草則會360度「U Turn」向東北方向移動穿過菲律賓往日本方向移動。（天文台）

羅莎會先移近日本南面海域，再90度轉彎往東面移動。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，范斯高會逐漸減弱，移向中國東南沿岸；竹節草則會360度「U Turn」向東北方向移動穿過菲律賓往日本方向移動；而羅莎會先移近日本南面海域，再90度轉彎往東面移動。

天文台暫未有低壓區預測路徑圖。美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）同樣預測有3個熱帶氣旋同時出現，但未見周末有低壓區發展。

美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）同樣預測有3個熱帶氣旋同時出現。（Windy.com）

美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）未見周末有低壓區發展。（Windy.com）

美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）未見周末有低壓區發展。（Windy.com）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台：未來多天有驟雨

本港天氣方面，天文台預料，廣東地區未來一兩日風勢微弱，日間酷熱，高溫亦會觸發雷雨。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，下星期更多天有雷暴，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。