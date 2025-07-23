消防處fb任何人示範哽塞應對！惡搞紅姐加Coldplay捉姦　網民狂讚

「一圖兩梗」？消防處今日（7月23日）早上在facebook專頁發帖，分享遇上有人哽塞（鯁喉）時應對辦法，共4大要點，其中要為患者施行「謙烈治法」，並附上影片和配圖示範。相關配圖引起關注，網民秒懂在「惡搞」近日引起熱議的「南京紅姐」及「Coldplay捉姦」揭發科企CEO出軌女HR總監事件，「kiss cam」下的主角變「任何人」正為紅姐施以謙烈治法 （Heimlich Maneuver，又稱海姆立克法）。



網民大讚「小編狀態大勇」，笑稱「來都來了，救咗人先」、「呢鋪我撐任何人」、「一幅圖抽盡兩個水，水塘都畀你抽乾」。



消防處facebook發帖，分享遇見有人哽塞（鯁喉）時應對辦法，配圖惡搞紅姐及Coldplay演唱會「Kiss Cam」上出現的「CEO出軌現場」。（facebook「香港消防處 Hong Kong Fire Services Department 」圖片）

消防處facebook發帖，分享遇見有人哽塞（鯁喉）時應對辦法，配圖惡搞紅姐及Coldplay演唱會「Kiss Cam」上出現的「CEO出軌現場」。（facebook「香港消防處 Hong Kong Fire Services Department 」圖片）

分享哽塞應對4要點 為患者施謙烈治法

哽塞可大可小，隨時釀成悲劇！消防處今晨在facebook發帖，分享遇見有人哽塞（鯁喉）時應對辦法，提醒4大要點，包括要保持冷靜，鼓勵患者咳嗽；密切監察患者情況；如果患者無法咳嗽，可能是氣道完全受阻，要立即打999召喚救護車；為患者施行「謙烈治法」，並附上影片示範，溫提市民「記得食咩嘢都好，慢慢咀嚼先好」。

配圖「任何人」救紅姐配「Coldplay捉姦」鏡頭

不過，網民焦點更多落在下方配圖上，是「任何人」從後抱住哽喉的紅姐進行謙烈治法，現場則惡搞成早前爆紅的Coldplay演唱會「Kiss Cam」上出現的「CEO出軌現場」，主角秒變任何人和紅姐，圖片配字「鏡頭影住唔使縮，哽塞急救要快速」。

消防處facebook發帖，分享遇見有人哽塞（鯁喉）時應對辦法，配圖惡搞紅姐及Coldplay演唱會「Kiss Cam」上出現的「CEO出軌現場」。（facebook「香港消防處 Hong Kong Fire Services Department 」圖片）

網民爆笑：來都來了，救咗人先

網民一看配圖「秒懂」，帖文短短1小時內已吸近2,000讚好，狂讚「靚抽」，「來都來了，救咗人先」、「抽晒啲水點救火啊」、「消防的公關好接地氣」、「勁，一幅圖抽盡兩個水，水塘都畀你抽乾」、「CEO有咁醒就唔會無得撈了」、「一幅圖，兩個梗」、「任何人都知，只有CEO唔知」、「抽到太平洋都乾」、「呢鋪我撐任何人」、「藍哥配紅姐」、「消防果然係消防，抽水你地最專業，一條喉抽兩個水龍頭」。

網民好奇：IKEA小編過咗檔？

網民希望消防處小編可獲加薪，「小編真係要加人工」、「小編狀態大勇」，又笑言「係咪請咗IKEA前小編呀？」、「係咪IKEA小編嚟？」、「唔好咁癲啦，IKEA小編過咗檔？」。

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

圖放大瀏覽更多「南京紅姐」案的相關照片：

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自稱加拿大人、在「最難入」的幼稚園任教 還是抖音網紅（點圖放大看更多Mike的照片）

「一圖兩抽」涉及日前引起熱議的2件網絡大事，圖中主角「紅姐」，是「南京紅姐千人斬事件」主角，當地38歲焦姓男子化身為「偽娘」，在網絡上誘騙男姓，稱只需帶水果、飲品或生活用品，便可以免費提供性服務，但過程中偷偷拍片。

Coldplay演唱會意外拍到安迪疑出軌的畫面。（TikTok截圖）

美國軟件公司Astronomer男CEO拜倫（Andy Byron，左三）與女HR主管卡博特（Kristin Cabot，右一）因在Coldplay演唱會上的相擁一幕而成為網絡熱話（Bain Capital Ventures）

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而圖中的背景，則是近日瘋傳的「Coldplay捉姦」事件，事緣早前英國著名樂隊Coldplay在美國波士頓舉行演唱會時，「Kiss Cam」意外撞破美國獨角獸科企Astronomer男CEO拜倫（Andy Byron）和女HR總監卡博特（Kristin Cabot）婚外情，原本抱住的2人一見被拍，即神情驚恐捂臉躲閃。