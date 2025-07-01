東鐵港女攜80歲父北上！批2後生女不讓座　網民揭關鍵：拒絕得好

【港鐵／東鐵／讓座／北上】港鐵讓座問題可謂「千古難題」之一。有港女於社交平台發文，指她與有腰脊問題的80歲父親乘搭東鐵綫列車北上，其間2名年輕女乘客拒絕讓座，令她大感不滿，遂貼相公審對方，大呻「請問香港而家的優先座位對老人家還有效嗎？」。



帖文引起爭議，網民看到座位上方的標籤標示後，認為2女拒絕讓座做法無錯，批評樓主公審做法不當，「兩位女士不讓是應該的，她們沒有做錯」、「長者有腰脊問題仲要佢搭鐵咁不孝？」、「搞清楚先，讓座係自願性唔係強制性，得唔到你想要嘅答案就影相公審人？」。



港鐵讓座問題常惹爭議。（資料圖片）

港鐵座位有限，但不應強迫他人讓座。該港女6月29日（星期日）於社交平台Threads發相發文，指她當天與80歲父親乘搭東鐵綫列車北上深圳；由於父親有腰脊問題，於是詢問坐在座位上的2名年輕女士可否讓座，結果被2人拒絕，遂貼相公審2人，「香港宜家的優先座位對老人家還有效嗎？」。

港女攜80歲老父北上深圳 批2後生女拒絕讓座

樓主攜80歲老父乘搭東鐵北上深圳，批評2名年輕女乘客拒絕讓座。（Threads圖片）

從相片見到，座位坐滿乘客，當中2名年輕女乘客坐在中間位置，均在使用手機；而除了2名女乘客，同一行座位上還有3名大叔。另外，座位上方張貼了「優先座（關愛坐）」標籤標示。

樓主公審「圍爐」不成，反被網民「鬧爆」。（Threads圖片）

網民指2後生女不讓座合理：拒絕得好

然而樓主公審「圍爐」不成，反被網民「鬧爆」，認為2名女士拒絕讓座做法合理，「拒絕得好」、「你誤會了，只有紅色貼紙的位置才是優先座」、「已經給2位阿伯坐了，兩位女士不讓是應該的，她們沒有做錯」、「搞清楚！真正優先座係最左2個座位，其餘都係普通座！嗰2位小姐係坐緊普通座，讓係人情唔讓係道理！你要問就應該問呢排座位既最左嗰2位！」。

網民上載東鐵車廂座位相片，認為2名女士拒絕讓座做法合理。（Threads圖片）

批樓主公審做法：女人好蝦啲？

亦有大批網民批評樓主公審做法，「咁你有冇問埋嗰3位男士？覺得女人好蝦啲？」、「做仔女你都唔孝順，老竇80歲好心你坐的士啦」、「長者有腰脊問題仲要佢搭鐵咁不孝？」、「個老竇係妳老竇，並唔係妳相中影到嘅人嘅老竇，並冇義務來讓座」、「搞清楚先，讓座係自願性唔係強制性，得唔到你想要嘅答案就影相公審人？」。目前樓主已刪去帖文。