新男同事問︰點解未結婚？　女主管這2句絕了　網民笑爆︰算友善

職場上未必每名同事都想提及自己私事，大家都應該要有「邊界感」，惟總有人可能會「越界」。有港男在網上發文表示，日前在公司茶水間「撞正一段精彩對話」，其中1名新人男同事詢問另1個部門的女主管，「你條件咁好，我聽人講你仲未結婚，點解嘅？」，女主管玄妙地回答「細個踩單車跌親，隻腳留咗條疤」、「今朝揸車返工，搵唔到位泊車」。男同事不明白有關說話跟她有否結婚有何關係，女主管即解釋「係囉，咁我結唔結婚，又關你咩事呢？」。



港男形容「真係忍唔住，笑到噴左啲咖啡出嚟 」，許多網民亦指「對新仔𠵱啲無邊界感嘅人，個阿頭嘅回應算係友善」、「唔去人事部投訴佢性騷擾真係好好彩」、「呢個年代仲用結婚嚟做指標去定義1個人，真係得啖笑」。



新同事詢問「你條件咁好，我聽人講你仲未結婚，點解嘅？」，女主管回應了2句妙絕話，其結論是「我結唔結婚，又關你咩事呢？」。（AI生成圖片）

部門女主管平時「有啲氣場」

樓主在Threads表示，早前走入公司茶水間打算喝咖啡，見到1名部門女主管，對方平時「有啲氣場，（說話）冇尾音」，而鄰桌坐了另1個部門的新人男同事。

新同事大膽問女主管為何未結婚

該名新同事詢問女主管「你條件咁好，我聽人講你仲未結婚，點解嘅？」，女主管回答「我細個踩單車跌親，隻腳留咗條疤」，新同事聞言「吓」了一聲，女主管繼續說「我今朝揸車返工，搵唔到位泊車」。新同事不明其意思，再問「咁同你冇結婚有咩關係？」，女主管隨即下殺着「係囉，咁我結唔結婚，又關你咩事呢？」。

許多網民指「對新仔𠵱啲無邊界感嘅人，個阿頭嘅回應算係友善」、「呢個年代仲用結婚嚟做指標去定義1個人，真係得啖笑」。（AI生成圖片）

網民︰女阿頭好高情商

樓主笑指「我知偷聽唔啱，但真係忍唔住，笑到噴左啲咖啡出嚟」，帖文引來大量網民留言，「新仔叻仔，女上司肯定暗爽緊」、「咁樣回覆，女阿頭好高情商！讚！」、「除非想溝女阿頭，否則唔建議咁問」。

（Threads）