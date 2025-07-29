單車友直衝紅燈！下秒騎警掉頭追出　目擊者：幸福感覺嚟得太突然

單車友作為道路使用者之一，當然要遵守道路規則。最近有網民就在網上分享車Cam影片，顯示7月24日早上約11時，當片主司機按紅綠燈指示停車時，忽然有1輛單車在右邊呼嘯而過，完全沒有收慢之下直衝紅燈。此時，逆線停車等候轉燈號的車龍中，原來有1名交通警鐵騎目擊事發經過，隨即拐彎掉頭，準備追上衝紅燈的單車友，讓上傳影片的樓主也直言，「有時幸福嘅感覺，嚟得太突然」。



車Cam影片顯示7月24日早上約11時，當片主司機按紅綠燈指示停車時，忽然有1輛單車在右邊呼嘯而過，完全沒有收慢之下直衝紅燈。（Threads影片截圖）

單車友無視紅燈直衝而過

樓主在Threads上分享相關車Cam片，顯示事發於7月24日早上約10時40分，現場是行人過路處的行車燈號為紅燈，片主便慢慢停車，1名行人則快將過完馬路，當行人交通燈柱還在閃綠燈時，忽然有1輛單車直衝紅燈，完全沒有收慢之下直接駛出。此時，逆線的車龍中，原來有1名交通警鐵騎目擊事發經過，便隨即拐彎掉頭，起步追上涉事單車友。片段未有顯示事件後續，也未知涉事單車友有否被截停。

事發於7月24日早上約10時40分，當時一段行人過路處的交通燈為紅燈，片主慢慢停車，1名行人則快將過完馬路。（Threads影片截圖）

此時當行人交通燈柱還在閃綠燈時，忽然有1輛單車直衝紅燈，直接駛過過路處。（Threads影片截圖）

對頭線的車龍中，原來有1名交通警鐵騎目擊事發經過，便隨即拐彎掉頭，起步追上涉事單車友。（Threads影片截圖）

網民斥單車友衝紅燈：又要用馬路又唔跟規則

影片很快就引來網民熱議，不少人怒斥該名單車友無視道路安全，在馬路上踩單車，卻又衝紅燈，「真係好憎單車X」、「好心，又要用馬路又唔跟規則」、「最憎呢啲以為自己好型好專業嘅單車X」、「真係邊度有人咁X賤格踩單車唔睇燈嘅呢」、「真係好討厭，成日話單車有路權，咁有冇買第三者保險，有冇車牌，有冇考試，有冇行車證，有冇驗車？」、「好多單車佬有咁嘅思維，佢哋唔係汽車，又唔係行人，所以唔需要遵守交通規則」、「踩單車都幾多唔守規矩」。