創意料理｜網友自創竹筍沙冰大讚好飲　惹眾人熱議：這料理太前衛

近日，一名台灣網友在論壇Dcard上以「意外還滿好喝的竹筍冰沙（沙冰）！」為題發文，分享自己突發奇想的創意料理。該網友表示，因為家人喜歡吃涼拌竹筍，他在大潤發一次性購入大量竹筍，決定挑戰一種新吃法——竹筍冰沙。



根據該網友的描述，他將冷水下鍋煮熟的竹筍放涼後，加入養樂多（益力多）、冰塊，並用果汁機打成冰沙。這杯竹筍冰沙的配方包括15塊竹筍、半包冰塊及200ML養樂多，結果竟意外地好喝！他還提到，曾嘗試加入牛奶，但味道不如想像，改用養樂多後效果驚艷。

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貼文一出，迅速引起網友熱烈討論。不少人對於竹筍冰沙的概念感到驚訝，紛紛留言表示：

「竹筍⋯冰沙？」、

「蛤？你再說一次你煮了什麼？」、

「好想知道是什麼味道⋯」、

「想像力是我的超能力」。



更有網友表示：「台南龍崎農會出過竹筍冰，我是非常多年前大學的時候吃的，不知道現在還有沒有。」

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然而，也有部分網友對此料理持保留態度，留言如：

「我喜歡吃竹筍，但這個⋯超出我的想像」、

「什麼邪教」、

「這道料理實在太前衛了」、

「太怪了吧？！超愛吃竹筍和冰沙（分開分開）的我還是望之卻步」、

「我還是喝竹筍湯好了」、

「為什麼不直接吃涼拌的就好，要用喝的？」。



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