有些味道只留在回憶！網友熱議童年愛吃食物　為何成年後不愛吃？

小時候喜歡吃的口味，跟長大後可能會有落差。日前有位台灣網友表示，他小時候很喜歡吃甘蔗，甚至還會跟同學比賽「吃甘蔗速度」，但長大後漸漸比較少吃了，不免好奇「大家有哪些以前很愛吃的食物，長大後不喜歡吃的呢？」對此，多數人認為是「零食餅乾」。



小時候喜歡吃的口味，跟長大後可能會有落差。（unsplash@grstocks）

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原PO在PTT發文表示，他以前很喜歡吃甘蔗，在學生時期還會比賽「吃甘蔗速度」，但長大後，隨著環境的改變，很少有人在賣甘蔗，原PO吐心聲「我也漸漸比較少吃甘蔗了」，因此他好奇發問：

「大家有哪些以前很常吃、很愛吃的，長大後卻不喜歡吃的食物呢？」



文章曝光後，許多網友認為是零食點心：

「含糖飲料後來都不喝了」

「汽水、炸雞、薯條跟薯片不吃了」

「葡萄乾或一些小零嘴」

「全糖手搖飲不喜歡喝了」

「全部甜食再也不吃」

「薯片，我吃膩了」

「好像是零食餅乾，像是薯片那種，我以前很愛，現在寧願買現做的小吃攤，像是雞蛋糕」。



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也有人表示：

「雞子，小時候很愛，認真意識到那是什麼後就不吃了」

「雞心跟雞肝」

「螢光黃蘿蔔」

「我小時候很愛吃大量澱粉，炒飯、炒麵、乾麵這種，常常這樣就直接當一餐，但現在都覺得很負擔」

「蘿蔔乾，我小時候超愛，長大看到路邊都是蒼蠅的醃蘿蔔，我就沒再吃過」。



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部份網友則表示：

「好像沒有，我到現在都很愛吃」

「我好像小時候愛吃的，現在還是喜歡」。



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