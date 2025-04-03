台灣電單車族眾多，時常會有騎士發現自己的安全帽、雨衣或是擦車布之類的東西被偷，不過沒想到，就連食物也有人偷？



最近一名網友發文，透露自己年約70歲的爸爸，喜歡去偷鄰居車上的食物來吃，某天吃到太辣的食物後腹瀉，原PO竟想代父提告，貼文在網上曝光，眾人都覺得荒唐。

誰是誰非？爸爸「偷吃鄰居食物後腹瀉」 女兒1原因欲提告惹熱論（01製圖）

1原因女兒打算提告「要求被偷食物的鄰居賠償」 點圖放大瀏覽：

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最近一名女網友在Dcard發文分享，自己年約70歲的爸爸，時常會拿鄰居掛電單車上的食物吃，她認為大家都是鄰居，這樣拿其實也沒什麼，但是某天爸爸一如往常地拿了人家放在車上的食物來吃，結果因為食物太辣，吃到拉肚子送急診。

對於父親吃到腹瀉這件事，原PO懷疑鄰居是故意加很多辣油，才會讓父親吃到肚子痛，她甚至打算代父提告，並好奇詢問網友：

想走法律途徑該怎麼做？

這段經歷在網上曝光，不少網友看完都覺得荒唐，紛紛留言：

「話說鄰居怎麼沒有說你爸偷竊」

「偷別人東西吃還理直氣壯」

「不是自己買的食物還敢亂拿別人的，還敢怪別人啊」

「鄰居不僅沒事不用賠，他還可以告你偷竊罪」



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