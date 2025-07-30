巴士阿姐用盒裝榴槤霸位？目擊者斥「神憎鬼厭」　網民：生化武器

榴槤雖美味但氣味濃烈，並非人人可以接受。近日有網民乘坐巴士時，發現有女乘客將1盒保鮮紙包好的榴槤放在身旁座位「霸位」，大感不滿，於是拍照公審對方，直斥是「神憎鬼厭」。有網民留言直指榴槤味道難以接受，笑指「無得鬥」，「用『生化武器』霸位，邊個夠膽爭」、「一般嚟講我會直接坐上去，對方自然會拎開。但榴槤我就真係唔敢坐」，然而也有網民認為車廂內尚有其他座位，且單憑照片難斷言女乘客不肯拿開榴槤，故勸說樓主「算啦」。



有網民乘坐巴士時，發現有女乘客將1盒保鮮紙包好的榴槤放在身旁座位「霸位」。（Threads）

該名網民在社交平台threads發帖並上傳照片公審有女乘客「用榴槤霸位」，表示「搭巴士去屯門見客人，遇到這種情況，用榴槤霸位，而且條阿姐不斷咳，神憎鬼厭」。

發帖斥女乘客「榴槤霸位」

從照片可見，該名年長女乘客抱着背包坐在巴士下層「四人對頭位」，並將1盒榴槤放在身旁空位，而榴槤果肉以保鮮紙包好。

該名女乘客將1盒榴槤放在身旁空位，而榴槤果肉有以保鮮紙包好。（Threads）

該名女乘客將1盒榴槤放在身旁空位，而榴槤果肉有以保鮮紙包好。（Threads）

網民嘲：用「生化武器」霸位

帖文引起網民熱議，有厭惡榴槤氣味的網民笑言似「打大佬」，「哇！呢個直頭『生化武器』」、「一般嚟講我會直接坐上去，對方自然會拎開。但榴槤我就真係唔敢坐」、「榴槤陣味真係唔得，聞到就想嘔」，甚至有人謔稱「用『生化武器』霸位，邊個夠膽爭」。另有網民就分享類似經歷，「有次有個阿婆用包米霸位，我一嘢坐上包米度，佢邊鬧邊拎走包米」，又有人建議樓主「問阿姐請問榴槤搭巴士畀咗幾多錢？」。

然而，也有網民表示車廂尚有其他空座，而且榴槤亦已包好，不一定會有氣味透出，「其實你對面都仲有位，即係唔多人，如果多人，而佢唔肯讓返位出嚟就話啫，有人要坐，咪叫佢拎開啲榴槤囉」、「仲有咁多位就算啦」、「咁又唔係坐滿，你想嘅咪坐落去？」、「其實盒榴槤都包好晒啦」。

（Threads）