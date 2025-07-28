$2222搭的士遊車河｜港男1張收據震驚全網　疑司機現身1句更爆笑

花逾二千元搭的士遊車河是甚麼概念？最近1名港男在網上分享自己坐的士遊遊香港各區的趣事，並上傳收據照片，顯示單是收費里數和時間，便已經花了2222.1元，笑言「搭咗$2222的士，係咪已經超越99.9%香港人」。帖文隨即引來大批網民震驚討論，其中更有人留言上傳1張收據，疑為該名的士司機現身說法，表示自己算車資時忘記了75元的附加費，稱「唔怪得知我計極都唔啱數」，引來不少網民爆笑，許多網民也佩服樓主竟然花過2,000元搭的士，「貴過日本，港島去東涌再將軍澳都係$600有找」、「夠自已租部車遊車河啦」。



樓主上傳照片，顯示單是收費里數和時間，便已經花了2,222.1元，笑言「搭咗$2,222的士，係咪已經超越99.9%香港人」。（Threads圖片）

坐的士遊全港花逾2000元

樓主在Threads上發文，稱早前「搭咗$2,222的士」，而據其上傳的照片，顯示車資為2,222.1元，另有75元的附加費，讓樓主忍不住笑稱「係咪已經超越99.9%香港人」。帖文引來網民熱議，不少人都好奇究竟樓主當時去了哪些地方，才能被收取逾2,000元的車資，「小明上廣州？」、「嘩，環島遊都冇咁貴啊」、「係咪去均成個香港？」、「架車冇停過，不斷係咁喺度兜圈？」、「你係咪搭足三日兩夜」、「搭飛機都冇咁貴」、「邊度去邊度」。樓主則留言回應，僅表示自己當天去遍港九新界和離島，「去吓萬宜水庫，上吓山頂，去埋浩和街差唔多啦」。

1名疑為該名的士司機的網民上傳收據的照片，並指「唔怪得知我計極都唔啱數，原來就係計漏咗你一次過海」。（Threads圖片）

疑的士司機現身說法

1名疑為該名的士司機的網民上傳收據的照片，並指「唔怪得知我計極都唔啱數，原來就係計漏咗你一次過海」，收據顯示樓主由13日的5時許上車，翌日的3時42分才下車，行車公里為264.28，收費分鐘為「246.23」，連同75元附加費，總車資應為2297.1元，樓主則回應稱「對唔住大佬，係我撳漏咗」。