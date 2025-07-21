10號風球的士劏客！1.5公里竟收$XXX附加費　乘客1原因指：有良心

【韋帕／的士／打風加價／颱風／10號風球】的士「打風加價」是否合理？有港男於社交平台發相發文，指7月20日（星期日）天文台發出10號風球期間，他從九龍宋王臺港鐵站乘的士到「法國醫院（聖德肋撒醫院）」大約3分鐘車程，結果的士司機收取371元「附加費」，令車資升至400元，是原本29元的近13倍，感嘆「10號波好辛苦司機……咁近3分鐘路程都肯車我，仲要收得唔貴算有良心」。



事件震驚網民，「咁近收四百，都幾進取」、「司機真係好好搵」、「400蚊，我行算」；不過也有網民指出，「上車前有無講明，有就你閣下問題，無就話知佢，最多$100，唔收就報警」。



的士「打風加價」是否合理？（資料圖片）

打風下的士收費多少才合適？有港男於社交平台Threads發布的士咪錶及車費單據截圖，指星期日10號風球期間，他從九龍宋王臺港鐵站乘的士到「法國醫院（聖德肋撒醫院）」大約3分鐘車程，的士司機收取371元「附加費」，令車資升至400元。

10號風球下的士1.5公里車程收371元附加費

從的士咪錶相片見到，的士咪錶顯示「29元」，附加費一欄則顯示「371元」。而從的士車費賬單看到，「總行駛公里」、「收費公里」及「收費分鐘」都顯示為「0」，似乎沒有「起錶」，但加上附加費371元，總車費達400元。

從的士咪錶相片見到，的士咪錶顯示「29元」，附加費一欄則顯示「371元」。（Threads@bearchoman）

從的士車費賬單看到，「總行駛公里」、「收費公里」及「收費分鐘」都顯示為「0」，似乎沒有「起錶」，而加上附加費371元，總車費達400元。（Threads@bearchoman）

疑無起錶 總車費400元貴13倍

根據Google地圖，宋王臺港鐵站到聖德肋撒醫院大約1.5公里車程，未夠2公里毋須跳錶，市區紅色的士收費一般是29元，意味400元車費，相等於正常價格的近13倍。

根據Google地圖，宋王臺港鐵站到聖德肋撒醫院大約1.5公里車程。（Google地圖）

樓主感嘆，「香港人真係好有愛，10號波好辛苦司機，每程車都係搵命博，宋皇臺站去法國醫院，咁近3分鐘路程都肯車我，仲要收得唔貴算有良心」。

網民批離譜：真係好好搵

網民看過帖文議論紛紛，不少的士行家、網民批評該的士司機收費離譜，「司機真係好好搵」、「371蚊附加費咁零丁？要湊夠400？」、「貴成13倍叫唔貴？」、「咁等燈或者兜下都會跳一兩下。佢張收據係 0 km，係冇開錶」、「400蚊，我行算」、「咪錶係到埗先㩒，咁近收400，都幾進取，我最多加一兩百，太多過唔到自己」、「上車前有無講明，有就你閣下問題，無就話知佢，最多$100，唔收就報警」。

不過也有網民認為可以接受，「呢個價錢的確係收得好貴，但10號風球，要收咁貴我覺得可以接受」。