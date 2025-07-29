深水埗餐廳醉雞煲現大量白色蟲　食客：食到尾先發現　附食環回應

一行人原本開開心心聚餐，怎料卻換來對身體健康的擔憂。有食客於網上發文公審深水埗1間餐廳，他們一行6人叫了份老闆聲稱使用新鮮雞的醉雞煲，怎料吃到最後才發現煲內飄浮着大量白色小蟲。他們立即向店員反映，但對方只扣掉全單中醉雞煲的價錢，他們不滿店員未有道歉及作出其他補償，亦批評其他食物份量少卻價錢貴，咖哩蝦肉質霉爛，店內環境情況差劣，聲言已向食環署舉報。



食環署回覆《香港01》查詢時表示，根據紀錄，食環署周一（7月28日）凌晨時份接獲兩宗有關該處所的投訴，並隨即聯絡投訴人跟進有關個案，惟投訴人未能提供相關食物樣本作檢驗用途。食環署人員同日多次到有關處所巡查，惟發現處所未有營業。食環署會繼續跟進有關個案，並會再次派員到有關處所進行調查，以確保其衞生水平符合法例要求。



有食客於網上發文公審深水埗1間餐廳，他們一行6人叫了份老闆聲稱使用新鮮雞的醉雞煲，怎料吃到最後才發現煲內飄浮着大量白色小蟲。（Threads圖片）

該食客於Threads發文指出，他們一行6人去了深水埗1間餐廳吃飯，當時店員見到他們進餐廳立即執拾桌子，「但執完之後張枱係抹得極唔乾淨，枱面又油，枱罅又攝住咗勁多污糟嘢，咁我哋接受程度都算高㗎啦，咪自己搵紙巾抹下都當睇唔到就算」。

深水埗餐廳醉雞煲驚現大量白色蟲

樓主說，下單時，老闆向他們推銷餐廳是使用新鮮雞，並非冰鮮雞，故他們就叫了份醉雞煲，「咁我哋就緊係食住雞又飲埋啲醉雞湯，點知食到最後先發現原來成煲都係蟲，第一條片入邊白色彎彎地細細粒嘅全部都係蟲嚟」。

樓主說，他們立即向店員反映，但對方只扣掉全單中醉雞煲的價錢。從樓主上載的照片見到，他們叫了9款食物及一些飲品，總計1,509元。（Threads圖片）

樓主不滿店家未有道歉及作其他補償

樓主續說，他們立即向店員反映，但對方只扣掉全單中醉雞煲的價錢。從樓主上載的照片見到，他們叫了9款食物及一些飲品，總計1,509元。樓主批評道，「講緊成煲都係蟲，我哋一直以為白色一點點嗰啲係芝麻或者其他嘢，點知睇真啲原來全部都係蟲，舖頭嘅人完全冇諗住有啲咩表示，淨係講句唔好意思，連say句sorry都冇，但我哋就食咗成煲蟲落肚，遲啲睇醫生都貴過食佢一餐」。

樓主又批評其他食物份量少，「一行6人每人夾得一兩嚿嚟食已經清晒成碟嘢，特別係個咖哩蝦，啲肉直程係霉嘅，一擺落口已經散晒，每人食得一兩隻蝦已經要298蚊，完全唔值，另外花螺一蝶要成357（元）又係唔值，真係當人水魚」。

樓主直斥，「今次真係我食過咁多間餐廳以嚟體驗最差嘅1次，不論係食物質素、味道、份量、環境，同店員對我哋煲蟲嘅處理手法都好差，我強烈表示極度不滿」。

樓主拍片指出，「白色彎彎地細細粒嘅全部都係蟲嚟」。（Threads影片截圖）

網民斥黑心：食材腐爛晒都畀人食

不少網民大感嘩然，驚呼「嘩，好反胃」、「嘩！有蟲真係黐X線，真係突破一切底線，希望樓主腸胃無事」、「究竟點做到成煲都係蟲，祝樓主身體健康」、「嗰啲係屍蟲，係啲肉吽出嚟，即係啲肉冇洗過囉」、「佢啲食材已經腐爛晒，咁都可以畀人食，真係好無良心、好黑心」、「你哋厲害，俾我一定即場嘔落個老闆到，成煲都係蟲，諗起都想嘔」、「Dirty嘅舖一定有問題，代表老闆無心機搞好盤生意，啲嘢一定唔好食」、「花螺357蚊，聽到都要起身走人啦！花螺係咪鑲金」。

有網民就指出，「唔係蛆蟲，似係菸甲蟲幼蟲，就係啲中藥材/豆類放太耐，就會吽出嚟」、「呢啲蟲成日喺菜乾度見到」、「呢啲事真係唔使同店家講，直接call食記（食環署）留喺店家等收走證物」、「可即時報食環，會立即有人到現場」。

樓主拍片指出，「白色彎彎地細細粒嘅全部都係蟲嚟」。（Threads影片截圖）

樓主拍片指出，「白色彎彎地細細粒嘅全部都係蟲嚟」。（Threads影片截圖）

樓主已報食環：而家有心理陰影

樓主回覆網民留言表示，「佢啲雞擺上嚟嗰陣係生嘅，喺我哋枱用電磁爐煮返熟，所以應該係一開始冇放好啲食物，擺咗成日到我哋夜晚去食就出事」，發現白色的點點是蟲後「即刻停晒手唔敢再食」，事後已向食環署舉報，直言「而家有心理陰影」、「希望我啲胃酸夠勁殺得晒啲蟲同菌」。