內地女Apple銅鑼灣店「偷電」！遭職員勸離開大聲反駁　結局係咁

這也太厚臉皮了吧？有網民發文公審1名內地女子於Apple（蘋果）銅鑼灣分店偷用店內電源，為其私人電腦及手機充電，而且坐下來使用自家電腦，店內職員曾勸籲女子離開，惟女子卻「大聲夾惡」反問：「為什麼我不能坐在這裏，是有規定的嗎？」，職員無奈只能讓女子繼續坐下。樓主表示，女子是使用蘋果手機，但認出其電腦並非Apple產品，而是Lenovo（聯想）。



有網民發文公審1名內地女子，於Apple（蘋果）銅鑼灣分店偷用店內電源，為其私人電腦及手機充電。（Threads圖片）

該網民於Threads發文批評：「點解啲大陸人可以咁X厚面皮？喺Apple度偷電，叉電話、叉電腦、叉電器，然後開壇咁款整excel，Apple啲staff同佢講唔可以坐喺度，佢大聲夾惡咁話：『為什麼我不能坐在這裏，是有規定的嗎？』，跟住佢就繼續坐咗喺度了」。

內地女Apple銅鑼灣店擅用電源

樓主又補充說，職員無法勸籲女子離開，只好「請咗佢由A枱move咗去B枱，畀佢繼續叉佢嘅Lenovo」。樓主認為，「可能佢用緊iPhone又叉緊iPhone，已經treat佢as customer（待她是顧客）」。

樓主說，職員曾勸籲女子離開，惟女子「大聲夾惡」反問「為什麼我不能坐在這裏，是有規定的嗎？」，職員無奈只能讓女子繼續坐下。（資料圖片）

內地網民：香港人很小氣

公審帖文引來內地網民留言表達不滿，「內地的iPhone零售店都可以免費充電的，包括部分肯德基、醫院、超市、景區，根本不算偷電，不知道到你那裏怎麼就叫偷了，但是如果是店員阻止，那就不可以」、「職員都沒趕她走，你在吵甚麼」、「說實話真的是驚呆了，在外面緊急給手機充個電都能被香港人說成『偷電』」、「香港人很小氣，小地方毛病都很多」。

香港網民反駁：把內地規矩搬到其他地方

有香港網民就反駁指，「為什麼總要把內地的規矩搬到其他地方？店員都說不可以了，那就是不可以啊，我看你都說內地Apple可以，那你應該清楚這裏不是內地，內地可以不代表香港可以，我不理解你的邏輯思維，每個人去其他地方都要尊重當地文化及規矩」、「嗰部仲要唔係MacBook」、「最大問題係佢喺人哋地頭，擺自己部用Windows嘅notebook出嚟，仲要咁張揚去用，成件事好癲」、「如果係用蘋果產品，好似可以免費差電，不過佢唔係，請盡力X」。