有片｜MK仔奇招偷戒指　店主發CCTV尋人　後續竟這樣更衰：已報警

【天眼直擊】店舖盜竊是刑事罪行，不應以身試法！有旺角中心商場格仔舖店主於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指有年輕男子偷竊價值78元戒指，遂上載影片尋人，並已報警處理。發帖1小時後，店方表示已收到影片中人聯絡，本來約好相關男子於7月28日（星期一）下午1時半見面，惟直至夜晚對方仍沒有現身，決定繼續循正常渠道追究。，



有旺角中心商場格仔舖店主於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指有年輕男子偷竊價值78元戒指。（waffle.wafflesss@Threads）

店舖盜竊必須杜絕。旺角中心商場格仔舖「格仔餅」店主於7月28日（星期一）凌晨12時許在社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指有年輕男在其店舖偷走1枚價值78元戒指，留言「Hello 哥哥仔，我地仲未搵到你，有冇人可以幫我哋搵到佢啊？」。

旺中年輕男偷走78元戒指 店主發CCTV尋人

從影片見到，當時1名穿黑白色長袖外套的年輕男，與多名疑似朋友在店舖閒逛。其間年輕男選取了1枚戒指放在中指試戴，隨後趁朋友走近左手邊，年輕男除下戒指握在左手拳頭內，再放入外套左邊口袋，然後若無其事繼續與朋友聊天。

當時1名穿黑白色長袖外套的年輕男，與多名疑似朋友在店舖閒逛。（waffle.wafflesss@Threads）

其間年輕男選取了1枚戒指放在中指試戴。（waffle.wafflesss@Threads）

其間年輕男選取了1枚戒指放在中指試戴。（waffle.wafflesss@Threads）

其間年輕男選取了1枚戒指放在中指試戴。（waffle.wafflesss@Threads）

隨後趁朋友走近左手邊，年輕男除下戒指放入外套左邊口袋，然後若無其事繼續與朋友聊天。（waffle.wafflesss@Threads）

隨後趁朋友走近左手邊，年輕男除下戒指放入外套左邊口袋，然後若無其事繼續與朋友聊天。（waffle.wafflesss@Threads）

隨後趁朋友走近左手邊，年輕男除下戒指放入外套左邊口袋，然後若無其事繼續與朋友聊天。（waffle.wafflesss@Threads）

網民：好熟手

網民看過影片嘩然，紛紛幫忙尋人，「好熟手」、「第1次睇條片啲注意力完全畀拎住隻公仔fing下fing下嘅黑色衫男仔吸引晒，完全冇注意到迷彩外套嗰個男仔拎咗人哋隻戒指，勁想講望到佢有猶豫過考慮過好唔好拎走隻戒指，最後尾佢都係決定拎走」。

亦有網民好奇如何發現戒指失竊，「格仔鋪咁多嘢，想知點發現少咗隻戒指？」，店主解釋，「因為我成日都會數下啲貨，同埋成日執整齊啲貨，所以通常好快發現」。

店主報警 曝後續超離譜

帖文發出1小時後，店主在7月28日凌晨1時半左右再留言指，「多謝大家幫忙，片中人已經聯絡咗我哋」。店主表示已報警處理，「作為店主，個心真係好矛盾！一方面好嬲，覺得一定要告佢死不罷休；另一方面又好心軟，覺得個細路會有案底好慘」，遂求問網民意見。

店方之後再更新帖文，指本已約好與相關男子於7月28日（星期一）見面，惟對方直至夜晚仍沒有現身，會繼續循正常途徑追究，「成件事最緊張嘅除咗我哋，我諗就係幫佢打電話過嚟嘅嗰位朋友，發佈咗最新消息之後，呢位朋友再打過嚟一次，佢話事主應該瞓咗未醒，所以冇出現！我喺電話裏面亦都同呢位朋友講，其實事主有幾大悔意我諗大家都感受到，如果覺得自己真係有錯，我諗今日（7月28日）開舖已經企咗喺門口。（其實我真係冇諗過收舖前都見唔到佢）。

店舖盜竊可處監禁

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第18C條，任何人明知須為任何已供應的貨品或已提供的服務即場付款，或明知被預期須為該等貨品或服務即場付款，而不誠實地離去，並無如所需般或被預期般付款，意圖逃避支付應付的款項，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁3年。