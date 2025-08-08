港鐵後生女頭痛無力　被大叔大媽拐杖暴打逼讓座　5句神招KO絕了

【港鐵／關愛座／讓座爭議】乘搭港鐵不應強迫他人讓座！有港女於社交平台Threads發相發文，指她頭痛全身無力身體不適，乘搭港鐵時找普通座位坐下，詎料有阿叔用拐杖多次「扑」其膝蓋逼讓座。由於港女當時「飆冷汗已經好辛苦」，繼續睡覺沒有理會阿叔，沒想到後來有1班大媽上車，與阿叔一同逼她讓座，指摘「後生仔應該要讓座」。港女忍無可忍「失控爆喊」，再「絕地大反擊」哭着責罵這班大媽和阿叔，力數5點理據令對方收聲「轉目標」。然而港女事後猶豫，求問網民「如果換着你哋係我，你哋會點做？」。



帖文引來網民熱議，大讚樓主做得好，「你好叻女！做得好！」，又批評阿叔、大媽們離譜，「你做得好好！好多廢老都恃老賣老！勁乞人憎！」、「讓係發自內心，我自願，同被迫係唔同，佢迫我，態度差，我唔攰都唔會讓」。



乘搭港鐵不應強迫他人讓座！（AI生成圖片）

「喺地鐵被迫讓座而爆喊」。該港女於7月27日（星期日）在社交平台Threads發相發文，指當日「頭痛流鼻水」，陪媽媽看牙醫後已「喉嚨痛兼全身冇力」於是乘搭港鐵時與媽媽找座位坐下，右手邊還坐有1名後生仔。

港鐵後生女頭痛無力坐下 被大叔拐杖扑膝蓋逼讓座

可是搭車中途，有1名阿叔上車並走到樓主面前，多次用拐杖扑其膝蓋逼她讓座，「明明對面有3個關愛座，隔籬都好多中壯年人，但阿叔完全冇行近任何關愛座或其他位置，而係特登用最少5 kg重嘅304不鏽鋼花灑杆，不斷扮甩手咁扑落我膝頭哥。樓主指，由於當時她「不斷飆冷汗已經好辛苦」，故繼續睡覺沒有理會阿伯，惟阿伯變本加厲，「扑完一排發覺我冇反應（我冇讓座），隔咗一陣又再開始用同一個方式撞落嚟，明明中途關愛座有空位佢都冇坐，死都要繼續企喺我同後生仔前面，明顯係想特登畀壓力我哋，逼我哋讓座」。

樓主指，有1名阿叔上車並走到她面前，多次用拐杖扑其膝蓋逼她讓座。（anniethingelse_ss@Threads）

大叔伙大媽們逼讓座 港女忍無可忍「大爆發」

再過幾個部，有一班大媽上車，持拐杖阿叔就與大媽們一同逼樓主讓座，「一齊大聲指摘我哋呢啲後生仔唔讓座，我就好委屈咁話，先生其實你撞咗我好多次，你知唔知我唔舒服。然而阿叔和大媽沒有理會，強調「後生仔應該要讓座」，樓主終忍無可忍「大爆發」，「然後我就開始失控爆喊，鬧晒佢哋全部人，因為真係好唔舒服所以情緒崩潰咗」。

樓主表示，當時她向大叔大媽們列出5點理據反擊，包括：

1）「行動不便但見到關愛座有位都唔坐，擺明特登蝦啲後生仔、要我哋讓座拎優越感。」

2）「多次用重物扑我膝頭哥勁X痛，係故意係特登。」

3）「成架車咁多人咁多位淨係恰我1個後生女，又唔見佢扑我媽媽隻腳要佢讓座，分明係大蝦細。」

4）「默認後生仔唔會病唔會痛，夾埋啲阿嬸一齊大聲羞辱我同隔籬個後生仔。」

5）「憑乜嘢全車廂坐緊嘅中壯年人（包括坐緊關愛座）全部都唔使讓座，而係揀後生仔女落手。」



樓主稱，大叔大媽們無力反駁，「轉移目標」批評坐在旁邊的後生仔，沒想到該後生仔原來「右腳拗柴」且有醫生紙作證，令大叔大媽們「敗走」，「最尾成班收晒X，坐緊關愛座嘅人終於起身讓座畀拐杖阿叔，鬧後生仔唔讓座嘅阿嬸團敗走」。不過港女事後猶豫，「如果換着你哋係我，你哋會點做？」。

港鐵讓座問題常惹爭議。（資料圖片）

網民讚做得好：恃老賣老勁乞人憎

網民看過帖文議論紛紛，大讚樓主做得好，「你好叻女！做得好！」，「你做得好好！好多廢老都恃老賣老！勁乞人憎！」，又指摘大叔大媽們離譜，「睇到都嬲」、「報警告佢傷人，要求驗傷，玩大佢」、「第一下就要鬧佢喇，俾個老人家蝦都唔出聲」、「老實講，就算你唔係病都唔一定要讓。讓係發自內心，我自願同被迫，係唔同。佢迫我，態度差，我唔攰都唔會讓，反而有禮問我，可唔可以畀佢坐，我反而可能會讓」。